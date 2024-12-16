與譚玉瑛互窒爆料 鄭伊健買樓投資變負資產 在家冇話事權 (15:24)

鄭伊健現身新城廣播接受好友譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，伊健和阿譚因合作兒童節目《430穿梭機》而成為好友，兩人久別重逢，互窒兼互相爆料，為直播室帶來歡笑聲。

伊健近日忙為電影《久別重逢》宣傳，提到戲中飾演「少年鄭伊健」的陳卓賢（Ian），他笑指Ian極像初出道的他：「答問題都係答一兩句，不過，我𠵱家已經講多咗嘢。」

伊健近年閒時與太太蒙嘉慧（Yoyo）旅居日本，早年伊健打本給Yoyo在日本開設房地產公司，事隔數年，Yoyo近日決定「回流」返港，伊健稱：「嗰邊學習完就算，𠵱家游手好閒。（陪你打機？）睇吓咩機啦，佢有少少沉迷，我係試玩，但佢一定要打爆機，鍾意玩就會係咁玩，直至有一日唔想玩。（你影響太太？）唔關事，佢本身性格好男仔頭。」

何基佑形容伊健有太太陪打機，又可以做自己喜歡的事，絕對是人生勝利組，甚至死而無憾，伊健搞笑說：「你返屋企會唔會有事？」阿譚向伊健說：「你唔好睇小我，我一次機都未打過。」伊健笑指：「但你係飲紅酒師祖級人馬。」隨即表示要爆阿譚料：「佢做緊兒童節目時，已經飲紅酒，但嗰時社會好封建，話飲紅酒就唔可以做兒動節目，所以我保守個秘密，直至𠵱家先講。」

阿譚大爆伊健拍兒童節目時記稿最差，但伊健給他的感覺乖巧又正氣，她說：「佢啱啱出嚟做嘢，有日同佢傾偈講抱負，佢話第日要買間屋畀父母住，我當時都冇諗過，唔通我真係咁不孝？」伊健自爆當初聽前輩意見，掙到錢要買樓投資，怎料慘變負資產，他說：「我好聽話真係買咗樓，點知一買樓市就冧，可能買多咗，變咗負資產，已經唔記得蝕幾多，總之我就明白一句說話，就係『無事一身輕』，點會諗到好畀心機工作，但無啦啦多撻瘌，好彩仲有得做，慢慢填晒啲氹。」

伊健和Yoyo結婚超過10年，阿譚問他心態有沒有轉變？伊健說：「冇。（你係一家之主？）都係兩個人啫！（喺屋企有話事權？）冇權話事㗎！但我哋想法好接近，夠用就得，已經好開心。」阿譚問伊健為何不生育？他指看新聞覺得世界太亂，所以怕了，隨即反問阿譚：「咁你都一樣㗎！」阿譚沒好氣說：「呢條問題由我嚟問真係激氣。」

（即時娛樂）