中年好聲音3｜「女大魔頭」黃博奪5燈晉級 獲讚天籟之音 (16:30)

本身是結他老師的揚溢，以搖滾方式重新演繹《小心女人》奪得3燈，因唱歌未如理想被淘汰。（無綫提供圖片）

4燈唱將郭偉倫以《還是你懂得愛我》作賽，表現亮眼。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（15日）翡翠台播映。香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到第三回，本集有15位選手登場，6位選手成功晉級，分別是阮慧珊、陸東成、黃博、梁春茹、任永健和郭偉倫。

今集對戰歌單如下：羅逸軒《信》VS阮慧珊《為你鍾情》、張淑鳳《Ma Ma I Love You》、陸東成《命硬》VS李肇峰《趁早》、錦榮《變奏》、熊力衡《忘不了你》、黃博《我歌故我在》、范俏斐《酒矸倘賣嘸》VS梁春茹《獨上西樓》、任永健《婚禮的祝福》VS朱麗萍《Price Tag》、高正洋《追》、郭偉倫《還是你懂得愛我》VS揚溢《小心女人》。

被周國豐封為「女大魔頭」的5燈唱將黃博，錄影當日抱病在身，但依然狀態大勇，奪得5燈超亮麗成績，直接晉級！黃博選歌《我歌故我在》作賽，無論是海豚式飆高音唱功、真假音及高低音切換游刃有餘。

評審張佳添投入大叫：「Bravo！未聽過人翻唱呢首歌係成功，亦未見過人夠膽攞呢首歌嚟參加比賽，仲唱得好好聽。」周國豐直言：「黃博必然係今屆嘅大魔頭，好恐怖呀！」續指黃博將這首難度極高的歌曲唱得完美無瑕。網民對於黃博的唱功同樣有讚無彈，大讚她「天籟之音」。

4燈唱將郭偉倫以《還是你懂得愛我》作賽，表現亮眼，再次獲得4燈好成績，張佳添點評時指郭偉倫選歌策略正確，呈現出「十蚊找一蚊」的添Sir理論：「揀咗首唔係好難唱嘅歌，但又有少少難度，剛剛駕馭到，找番一蚊畀我。」

周國豐則讚他聰明，懂得唱出自己的版本：「揀呢首歌幾聰明，用咗比較自己方式去演繹首歌，唔睇資料唔覺係譚校長歌曲，不過略嫌覺得哭腔比較多。」

郭偉倫評價甚高，無一位選手夠膽向他挑戰，最終郭偉論揀選3燈揚溢PK。本身是結他老師的揚溢，以搖滾方式重新演繹《小心女人》奪得3燈，雖然因唱歌未如理想被淘汰，但獲樂隊Mr.出身的Alan大讚結他功：「好Buy揚溢嘅創意，結他方面畀好高分。」肥媽雖然沒有撳燈，但仍對楊溢的結他演出予以肯定：「我會搵我孫跟你學結他！」

（即時娛樂）