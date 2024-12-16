娛樂圈夫人｜陳友薦黎瑞恩提名女主角 彭健新回應阿倫阿叻不和傳聞 (16:43)

黎瑞恩指演音樂劇好玩，但擔心被嫌「戲屎」，陳友聞言大讚她演得好，可提名音樂劇「最佳女主角」。（林祖傑攝）

陳友及黎瑞恩主演的音樂劇《娛樂圈夫人》昨晚（15日）舉行尾場，2人演出時投入得流淚，完成6場演出均表示不捨，黎瑞恩因代入角色，演出時很崩潰，首次演音樂劇亦很大感觸，她說：「今次是很大的挑戰，又要排舞及記歌詞，更要找來蘇珊姐姐幫忙唱Demo，才懂得找到適合音調，好像砌積木，大家慢慢建立一些東西，到現在成功，覺得好開心。」

問可有興趣再做？她笑指演音樂劇好玩，但擔心被嫌「戲屎」，陳友聞言大讚她演得好，可提名音樂劇「最佳女主角」。陳友稱會否再做，要看上天安排，今次以他與太太的真人真事故事改編公開剖白，他說：「太太為這音樂劇感到開心，還稱現在是人生最開心日子，因為我之前衰仔嘛！」

譚詠麟（阿倫）原先答應捧陳友場，但日前出席完歌迷聚會又病倒，臨時缺席。陳友透露前一日已收到阿倫電話，聽到對方的聲音覺得「唔掂」，故叫對方休息不要來，他說：「我叫他不要來，兄弟心領。」

彭健新稱不知阿倫原定會來，問是否因早前因「叛變」加入陳百祥（阿叻）的「精裝明星足球隊」鬧翻？他即道：「我本身是『明星足球隊』，阿倫叫我做什麼都做，阿叻由細玩到大，那有『叛變』？阿倫怎會嬲我？我又不是去踢波，只是幫他們中場表演唱歌，阿倫還問我感覺如何，如果曼聯找我中場唱歌，難道兩隊都說我叛變？」

他指阿倫性格實在及嚴肅，阿叻就好好笑，令場面歡樂，2人是莊諧並重，如兩隊一齊踢波，相信會好看，他說：「他們怎會不和？大家笑笑就算，我們10幾歲開始夾band，從未爭吵過，可能遲些大家又會看到和好如初。」

（即時娛樂）