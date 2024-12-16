我們的大熱唱2024｜姚焯菲由新西蘭返港拉票 勁爆男女歌手競爭激烈 (17:03)

由新城知訊台主辦、THE SOUTHSIDE全力支持《我們的大熱唱2024》，已於12月15日在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場順利舉行；此次活動邀請了近20個單位歌手參與，他們在本月28日的《新城勁爆頒獎禮2024》前，積極進行拉票活動，展現出各自的音樂才華，並呼籲樂迷投票支持。

《我們的大熱唱2024》昨天（15日）在黃竹坑舉行，出席歌手包括：林奕匡、鄧小巧、姚焯菲、張馳豪、鍾柔美、詹天文、安俊豪、冼靖峰、力瑧、林智樂、谷婭溦、施匡翹、JC陳詠桐、馬天佑、蘇家欣、Beanies、林愷鈴、林芊瑩、T.MAX，姚焯菲專程由新西蘭返港拉票，大批樂迷手持應援物到場支持偶像，場面熱鬧。

歌手們亦爭取在即將舉行的《新城勁爆頒獎禮2024》前最後衝刺，施展渾身解數唱候選歌為自己拉票，同時呼籲樂迷投票，公開投票將於12月20日截止。

《新城勁爆頒獎禮2024》公開網上投票的7個獎項分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊/組合」、「勁爆男新人」、「勁爆女新人」、「勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。到目前為止投票走勢，以「勁爆男、女歌手」及「勁爆樂隊/組合」競爭最為激烈。

公開投票領先走勢：

勁爆男歌手：張敬軒、馮允謙、張馳豪、陳卓賢、張天賦

勁爆女歌手：李幸倪Gin Lee、鄧小巧、姚焯菲、sica（何洛瑤）、炎明熹

勁爆樂隊/組合：Dear Jane、、Lolly Talk、MIRROR、ERROR、P1X3L

頒獎禮的評分比例為公眾投票佔40%、音統會Tier 1（全台節目主持）+ Tier 2（資深音樂節目主持）20%； Tier 3（主要成員）佔30%；管理層佔10%。

（即時娛樂）