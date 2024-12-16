馮皓揚出浴勁怕羞稱「冇嘢睇」 謝茜嘉獲年輪蛋糕即變臉 (17:35)

羊羊被安排出浴，為浸溫泉作準備，搞到他表現怕羞（右圖）；羊羊贈嘉姐年輪蛋糕，嘉姐即時變臉。（無綫提供圖片）

TVB Plus（82台）旅遊節目《獨嘉登機指南》，由人稱「嘉姐」的謝茜嘉，伙拍蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持。

今晚（16日）一集，「嘉姐」帶馮皓揚踏足日本，今趟目的地是被選為全球最清潔的東京羽田機場。羊羊表示今趟是第二次踏足日本，他表現興奮，但意想不到的事緊接出現。

原來節目一開始羊羊被安排出浴，為浸溫泉作準備，他怕羞說︰「有啲唔好意思，估唔到拍個旅遊節目都要赤膊。無練好所以大家唔使期望，無嘢睇。」除了浸溫泉看到飛機升降及日出外，還可以眺望富士山，是旅客必到打卡位。機場內更設有隱世神社，羊羊祈願寫下人生第一張繪馬，祝願「世界和平」。二人又會吃人氣飯糰、試瞓膠囊酒店。

明晚（17日）繼續羽田機場之旅，第一餐嘉姐帶羊羊品嘗百年老店的5厘米闊烏冬，該款烏冬連續3屆贏得「烏龍麵天下第一決定戰」冠軍。連見慣大場面的嘉姐，食完之後都猛讚︰「不得了。」羽田除了是國際機場，亦是日本內陸機場。由機場到東京只需20分鐘，令羽田成為本地貨集散地，造就T1客運站成為手信商場。

嘉姐和羊羊買完手信，便乘內陸機到中部國際機場，2人為隆重其事，在抵步後舉行一個交換手信儀式，想不到羊羊就出事。話說他預備羽田機場限定的年輪蛋糕，嘉姐見到已即時變臉，反問︰「你送一個年輪蛋糕畀『長者』呀！你知唔知年輪係點形成？你𠵱家即係諷刺緊我，我打開之後如果好多個圈，即係暗示緊（我老）？」嚇到羊羊急急解畫︰「唔係㗎，我望過個樣係唔會，同埋重點唔係度，蘋果味加蜂蜜味，所以啱你honey。」聽到羊羊交足戲兼賣口乖，嘉姐即變得開心。

（即時娛樂）