COLLAR澳門騷打造Solo環節 贈蛋糕預祝王家晴生日 (18:11)

一輪跳唱炒熱氣氛後，輪到換上COLLAR的Solo抒情歌部分。（大會提供）

女團COLLAR昨晚（15日）在澳門舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 -MACAO》。這次看似是COLLAR將今年3月香港演唱會，搬到澳門舞台，但歌單重新包裝，有全新歌衫配solo歌環節、又加入新專輯歌曲，並驚喜為本月19日生日的Candy（王家晴）提早與「領粉」（粉絲暱稱）切蛋糕慶祝。

演唱會甫開場，COLLAR一口氣以《Back In The Game》、《Atypical》及新歌《HOME RUN》3首快歌，為演唱會揭開序幕。緊接是成員換小組上場，分別有Ivy（蘇雅琳）及Candy跳唱《天氣之女》；Day（許軼）﹑Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）的《fOoL#》；接着是Gao（沈貞巧）和Sumling（李芯駖）的《SPYLING》，2人與dancer做出「無敵風火輪」動作，被Dancers以360度轉圈，最後7位成員合體，先跳唱《Gotta Go！》，然後再唱慢歌《Never-never Land》，全員服飾色彩繽紛。

一輪跳唱炒熱氣氛後，輪到換上COLLAR的Solo抒情歌部分。各人換上全新綁上大小蝴蝶結的小禮服獻唱。打頭陣的Sumling唱出新歌《讓思憶症發作》、Marf揀了自己歌《㪐㩿》、Winka也是自己歌《下回分解》；Ivy、Candy、 Day和Gao選了cover其他歌手又具意義的歌。

騷後各人給自己獨唱部分60至70分，Candy、Day、Ivy及Gao表示唱其他歌手的歌，是想挑戰自己，Ivy說： 「多謝唱歌老師今日一早嚟幫我哋開聲，知道唱歌部分仲好多進步同改善空間，但對我哋講係對自己一個挑戰。」Marf表示場地回音較多，綵排一直存有小問題，當每位成員順利完成落台都舒了口氣。

慢歌部分結束，COLLAR換上露腰騷腿服裝，加上性感舞步，唱出了《Speak Love》、《TXT OR CALL》及《AFK???》將氣氛推上高峰。及後COLLAR再換上型爆造型，跳唱《*～Silencio...Shh》、《Call My Name》、《idc》及《OFF/ON》。

進入encore環節，在唱出新歌《SSS》和《Call Back In 20》後 ，由開騷一口氣唱了25首歌的COLLAR，終於和「領粉」打招呼，當各人分享澳門趣事時，不少「領粉」不停大叫：「王家晴生日快樂！」Candy說：「大家記住我21歲咋！」，Ivy順道為《SSS》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」10強拉票，與Sumling提醒大家和家人投票。

Winka表示被Candy的Solo感動差點想哭，Marf因而除耳機以防自己忍不住；Ivy也因Gao的Solo歌聲，加上大屏幕Gao與家人、朋友、小狗及COLLAR的生活照，也聽到眼濕濕，當大家以為COLLAR準備唱《Chosen Family》時，原來Sumling、Gao所說大家都一定識唱，要一齊唱、又好難得可以在澳門唱時，Ivy悄悄將蛋糕拿出來，繼而音樂響起，全場唱生日歌，被蒙在鼓裏的Candy最後和全場「領粉」一起吹蠟燭，並以《Chosen Family》為澳門演唱會作結，寫上圓滿句號。

（即時娛樂）