古巨基稱搞音樂節目好「燒錢」 盼為香港樂壇略盡綿力 (18:35)

古巨基太太Lorraine創辦的Youtube Channel「ChillGood TV」，今天（16日）獲YouTube頒發2024年度最熱門影片No.1獎項。

古巨基代表太太上台領獎，他表示因為太太不懂得面對太多人講話，吩咐他上台代表講得獎感言：「首先要非常感謝YouTube頒發呢個獎俾ChillGood TV嘅音樂節目《Music Panda》，多謝所有Loop我哋節目嘅觀眾，多謝主持黃丹儀﹑13姐同埋KB，多謝所有樂手，多謝我嘅拍檔曹生同埋channel所有幕後嘅同事，最最最多謝嘅，係要多謝所有上來我哋節目嘅歌手朋友！多謝香港樂壇！」

古Sir坦言ChillGood TV在疫情時候成立，當時疫情令好多行業停擺，包括演藝行業，兩公婆在家也是上網看影片，突然閃出念頭，不如搞個Channel，而覺得音樂是在疫情下，一個重要精神支柱，衍生《Music Panda》這個音樂節目。這幾年來經營這頻道，付出不少心血和面對很多困難，好感激《Music Panda》慢慢得到行內及樂迷認同，他說：「希望更多朋友繼續subscribe我哋，同埋歡迎多啲客戶搵我哋傾下，原來搞音樂節目都幾『燒錢』。」

問基仔「燒錢」意思，他笑道：「我只可以好坦白同大家講，幾年來個channel真係燒咗好多好多（錢），幾多就唔使公開分享，因為我哋對節目要求好高，錄影拍攝、音響設備、場地、後期製作、幕前幕後人力物力全部都係用好高要求去做，全部都要錢，但係我覺得最滿足嘅，係可以為香港樂壇出到少少綿力，等鍾意音樂嘅人，繼續聽多啲香港歌手同埋廣東歌。」

他續說：「希望多啲客戶支持個channel啦，等ChillGOOD可以繼續努力做更多好節目。未來我哋都有新計劃，希望可以再為一啲真係好鍾意音樂同唱歌嘅朋友做啲嘢，等計劃定好晒我再同大家講。」

（即時娛樂）