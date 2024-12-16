洪嘉豪《黑玻璃》膺「十大熱門音樂影片」冠軍 姜濤3首歌上榜 (19:59)

洪嘉豪感謝《黑玻璃》成為今年香港人其中一首喜歡歌曲，這首歌同時為他帶來很多東西及多了新觀眾，全因MV也拍得很好。（劉永銳攝）

洪嘉豪、古巨基和太太Lorraine、翁靜晶今天（16日）出席《YouTube香港2024年度十大》頒獎禮。洪嘉豪憑《黑玻璃》擊敗同公司的MC張天賦、MIRROR成員姜濤、張敬軒和周殷廷，奪「十大熱門音樂影片」冠軍，亞軍和季軍分別是MC和陳蕾合唱的《永久損毀》，以及周殷廷《三生有幸》，姜濤有3首歌《好得太過份》、《黑月》和《Every Single Time》得獎，入圍的還有張敬軒《青春告別式》、Kiri T《至少做一件離譜的事》、MC《隔牆有耳》，及韓國女團ILLIT《Magnetic》。

翁靜晶的《危險人物2.0》奪2獎，分別「十大熱門創作者」第一位及「十大熱門影片」第七位。古巨基公司的網上節目music panda中雲浩影翻唱洪嘉豪《黑玻璃》則奪「十大熱門影片」第一位。

洪嘉豪對於獲獎很開心，問他有否想過《黑玻璃》可以擊敗張敬軒和張天賦，以及姜濤奪榜首？他表示感謝《黑玻璃》成為今年香港人其中一首喜歡歌曲，這首歌同時為他帶來很多東西及多了新觀眾，全因MV也拍得很好。

《黑玻璃》是他堅持赴日本拍MV，結果獲得好成績及迴響，未來會否要求公司投放更多資源給他拍MV？他說：「應使則使，每個歌手MV製作費都有限。我覺得今次堅持去日本拍攝是對的，未來覺得對的事也會爭取。也要多謝雲浩影翻唱我這首歌，而奪得『十大熱門影片』第一位，還要多謝網民和歌手不停翻唱，才能由今年初推出至今都保持熱度。」

洪嘉豪坦言《黑玻璃》成績佳，為他帶來無形壓力。談到明年計劃，他表示貴精不貴多，亦會爭取自主權，務求每首歌和MV上都由他決定，他說：「現在不是沒自主權，而是因工作太忙，沒時間消化，想寫詞都沒時間，未來我會全數參與，向監製大膽提出我的意見及方向。」問到會否增添他在樂壇頒獎典禮奪獎信心？他表示出道以來《黑玻璃》是其代表作，希望大家投他一票，獲得好成績，向自己、粉絲和公司都有交代。

翁靜晶表示《危險人物2.0》是自己製作節目，可以自由創作和表達，不同以前拍電視劇受到劇本規範，就算她以前做電台節目，都只有聲沒有畫面。她又指自己貪心，希望節目訂閱衝破100萬大關。

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（即時娛樂）