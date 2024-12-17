《祥賭必贏》首條預告曝光 阿Sa演病態賭徒 朱栢康Oppa造型驚喜亮相 (11:50)

由羅耀輝執導﹑蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康、邱士縉（Stanley）、洪嘉豪（Kaho）、楊偲泳、楊偉倫等合演的賀歲片《祥賭必贏》，明年賀歲檔登場！首條預告片今天（17日）率先曝光先「賭」為快，約40秒片段中笑點頻頻。

預告片甫開始，阿Sa興奮舉手應戰「開枱」，盡顯「賭徒」本色！阿Sa飾演的文菁，片中有多個造型，一時是戴上眼鏡的嬌俏賢妻，一時是心花怒放的病態賭徒，精通各種賭術，從啤牌到牌九樣樣皆能，片中阿Sa自誇掌握「贏錢必勝法」，自信滿分！至於文菁老公全守正（張繼聰飾），本身為「涼果大王」第四代傳人，力保祖業的他非常討厭賭博，令到戲中的阿Sa要隱瞞賭徒身分，並下定決心為丈夫戒賭。預告片見到阿Sa跟阿聰講一句「搭膊頭唔吉利」，露出「賭仔」性格，夫妻互動爆出連場笑料。

預告另一焦點，有朱康以韓式Oppa造型登場，戲中飾演富二代Ian的他自信帥氣，卻被Kayan所演的全知盈笑指：「剪個Oppa頭就扮Oppa？」場面爆笑，而朱康在戲中正策劃一場驚天陰謀，誓要向阿聰復仇！

至於Stanley及Kaho在戲中跟阿Sa有不少對手戲，前者飾演對方的弟弟文明，亦是Stanley第二次登上大銀幕演出；Kaho則演阿Sa好友BM，2人合力橫掃賭場，預告片尾就見Kaho擺出趣怪姿勢，大呼戲名「祥賭必贏」。

（即時娛樂）