《不如海邊吹吹風》四大亮點 何潤東驚喜客串 陳柏霖打得亦演得 (12:17)

改編自人氣韓劇，由何潤東執導、陳柏霖聯同郭雪芙、蔡思韵和林柏叡主演的台劇《不如海邊吹吹風》已開播，觀眾可到「黃Viu」免費收看。

亮點一：何潤東客串 節奏夠明快

台劇《不如海邊吹吹風》首周劇情便帶出了海島村姑李海諾（郭雪芙飾）的成長環境，以及擺款大明星白引默（陳柏霖飾）陷入打人風波後的落魄故事，其中何潤東驚喜客串也令劇集生色不少！

該場戲中戲講述白引默主演由何潤東執導的動作戲，但是他卻在殺青前與導演起衝突，因而謠言四起，使得他的演藝生涯遭受打擊！不少觀眾大讚這場戲對於推進劇情至關重要，而在第3﹑4集中，劇情則聚焦在白引默在金門與人相處後的轉變，節奏明快。

亮點二：百變郭雪芙 祖孫情感人

劇中郭雪芙飾演的民宿老闆李海諾事事親力親為，除了每日忙於送貨、又要親自下廚，甚至還要接待明星，讓觀眾看到她的不同面向；此外，她和嫲嫲背負債務共同經營金門民宿，雖然嫲嫲總要她把老宅賣掉結婚嫁人，她也不時駁嘴回應，但是2人的祖孫情讓觀眾看得投入，尤其奶奶意外被白引默推倒，李海諾與其對罵並力爭道歉，都讓人看出這對祖孫情的真摰。

亮點三：陳柏霖打得 內心戲亦得

陳柏霖在第2集挑戰高難度武打戲，不但上演一打十戲碼，身手俐落，何潤東看得拍手叫絕：「他早上排了幾個動作，就能一氣呵成完成，動作非常流暢，讓我省了很多時間。」不少網民認為他的內心戲更出色，白引默起初個性難搞、為人刻薄，但隨著他到金門生活，與單純的當地人互動接觸，例如他主動和奶奶交心、又陪咖啡店老闆解決他與兒子間的矛盾；然而他的內心卻有著不為人知的傷痛，只要想起小時候與母親的不快回憶，他便會恐慌症發作，能文能武的陳柏霖，演活了這個角色。

亮點四：畫面唯美 網民讚高質

《不如海邊吹吹風》採取全實境拍攝，不僅將金門的自然美展現世界，畫面整體色調和劇照用色也被大讚唯美，有網民坦言起初以為《不如海邊吹吹風》是電影作品：「一開始看到廣告還以為是電影，宣傳照拍的很唯美」。

（即時娛樂）