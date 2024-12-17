蕭正楠王嘉慧重演影視經典場口 曾志偉難忘《豪門夜宴》為賑災一呼百應 (13:10)

蕭正楠﹑江美儀和王嘉慧重演經典影視的著名場口；曾志偉細說香港電影獨特之處。（無綫提供圖片）

綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》今晚（17日）播映第7集，繼續有主持江美儀，聯同嘉賓蕭正楠及王嘉慧，以「香港電影及電視情懷」為主題，帶觀眾重溫風靡全球的港產片拍攝地。

3位先後走訪前粉嶺裁判法院、沙田萬佛寺、九龍城、石澳等，並重演多套電影，包括《無間道》、《鎗火》、《喜劇之王》等名場口，大玩電影回憶殺。

香港電影屢次揚威海外，全賴一班專業從業員化腐朽為神奇，曾獲香港電影金像獎最佳男主角的曾志偉，除了大談當年拍攝賑災電影《豪門夜宴》、演藝界如何在不計較身段的情况下，一呼百應的感人往事，還說出自己心目中的香港電影獨特之處：「我哋（香港電影）最叻就係可以利用啲好細嘅場景，拍無數咁多戲，我哋成日拍嚟拍去，都係嗰幾間茶餐廳，但拍出嚟嘅味道都好唔同。」向來重視團隊合作精神的志偉又指：「呢啲就係我哋嘅導演、美術指導，佢哋嘅功力，令到拍出嚟每個機位、唔同角度出嚟都有各自嘅風格。」

資深動作指導錢嘉樂則指出，很多電影工作者拍攝電影的同時、還肩負著推廣本土特色的社會責任，讓觀眾散場後會想到電影中的展現過的場景吃喝玩樂或探索：「點解（選擇）喺荷李活道飛車？（就是要讓觀眾知道）荷李活道原來喺大館門口，原來係咁繁榮，咁就可以吸引到人嚟打卡。」

（即時娛樂）