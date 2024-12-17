Jer眼仔睩睩加名模唇 似足HANGYODON 靠童心闖蕩演藝圈 (14:05)

MIRROR成員柳應廷（Jer）日前化身「梳毛師」，為Sanrio人氣角色HANGYODON梳毛，童心未泯的Jer不負「柳三歲」的稱號。Jer興奮說：「今次幫HANGYODON梳毛相當開心，它的毛毛柔軟，加上我很喜歡這個卡通人物，更可以在『無人之境』用梳帚幫它梳理，梳得齊齊整整，又可以親手觸碰HANGYODON的順滑毛毛，感覺超級有趣！」Jer笑言幫HANGYODON梳毛是「筍工」呢﹗

身為「舞台狂人」的Jer笑言，他是愛整潔的男生，最愛透過「執頭執尾」來減壓。他說：「我總是看不過眼東西擺放得不整齊，忍不住要將物件放回原位。」

表情多多的Jer被「柳柳粉」指與HANGYODON撞樣，他說：「其實很多Fans也覺得我似HANGYODON，她們經常送上HANGYODON的周邊產品給我，家中有大量珍藏；當我每天看著HANGYODON，漸漸也覺得跟它似樣，尤其是微笑的時候，眼仔睩睩兼嘴唇厚厚，的確很像『柳柳粉』賜名給我的『名模唇』。」

Jer坦言保持童心是創作關鍵，亦是其生存法則，他說：「我很喜歡小朋友的率直及真誠，實話實說、喜怒形於色；反而成年人的思想太過複雜，總是在計算後果情緒很易失衡！我認為要保持童心，不要有太多顧慮，開心時盡情地大笑、失落時嚎啕大哭，真情流露才能平衡各種情緒。」

Jer續說：「正如我的新歌《沒終點的青春》歌詞一樣，『勇敢，不惜一切，即管去衝，去造夢！』童心正是推動著我向前行的動力，無論遇上任何困難與挫折，也能勇敢地跨過去，不留遺憾！」

最近忙於宣傳新歌的Jer，一直視聖誕節為每年最重要的日子，從小到大都會全家總動員出動，到尖沙咀海傍跟聖誕燈飾合照。他說：「我們每年平安夜吃完聖誕大餐後，就會去充滿燈飾的尖沙咀影全家福，入行後較少機會踏足人流旺盛的地方，每次重看舊照片時都相當感動，很多珍貴的回憶都存在心中。」

今年聖誕節，Jer要在工作中渡過，但會盡量安排時間跟家人食聖誕大餐，亦計劃跟好友一起BBQ。

（即時娛樂）