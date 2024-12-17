姜濤稱入行後快樂指數呈下跌趨勢 積極減肥盼減22磅 (19:16)

問到來年展望，姜濤說：「嚟緊有幾個音樂project都會做，可能有機會出Album，有機會咋，未講定，公司話唔好太絕對。」（劉永銳攝/Ig圖片）

姜濤﹑邱士縉（Stanley）和郭嘉駿（193）今天（17日）接受由鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問，宣傳即將播出的新劇《無用的謊言》。

DO姐問3子今年訂下的目標有沒有達成？姜濤說：「今年我出歌方面，同公司講唔想出太多歌，叫做畀自己唞下，我覺得關於獎項及音樂方面多壓力，今年出咗其中一首畀Fans，係感謝大家嘅1年。（有冇唞到？）有，好多人問點解今年唔出歌，係咪公司唔畀出，其實唔係，係我自己唔想出，儲好多歌明年先出。」

193說：「24年本身訂立目標，想有首歌有人聽，但最終失敗咗，搵咗Dee導演（何啟華）幫我拍MV，相對用咗好多budget，應該回到本啦﹗個MV好好睇，但首歌冇乜人聽。（慘慘？）我唔慘，呢個先係動力，下年做好啲，今年做得唔夠好。（其他範圍呢？）想自己開心，希望去多啲旅行，見識多啲。（開心？）OK嘅，整體都有70-80%都OK。」

Do姐問姜濤是否開心，他說：「自從入行後，個快樂指數的確慢慢呈現下跌趨勢，當然承受嘅嘢愈嚟愈多，經歷好多嘢成長好多，都OK嘅，開心開心。」

Stanley表示今年是他豐富的一年，跟MIRROR舉行巡唱，他慶幸多了不同拍攝機會：「準備拍第3部戲，跟住拍呢部劇，再開另一部劇，好感恩，好多拍戲機會磨練自己。」

問到來年展望，姜濤說：「嚟緊有幾個音樂project都會做，可能有機會出Album，有機會咋，未講定，公司話唔好太絕對。」193趁機宣傳明年ERROR演唱會，Stanley則力谷有份主演的賀歲電影。

姜濤身形向來是焦點，Do姐指他好像瘦了，姜濤坦言：「未嘅，我仲要努力，下年其中一個目標，亦努力證明畀大家睇，開始減肥。

𠵱家強迫自己每天開工前，都要早個半鐘起身跑步，無論跑步及打波都好，有跟隊去操，有球隊早操朝早7點到9點，朝早打完波開工，我為咗打波可以早起，食嘢食啲好健康嘅嘢，我一定唔會自己煮，我會食墨西哥菜，一日得一餐，食沙律，佢啲卷有牛油果﹑菜亦多，牛同雞唔係好多油。」問姜濤的體重目標？他說：「有嘅，減多10kg（22磅）。」

Do續問193減肥計劃？193說：「要減好快，1至2星期會瘦。（Do姐：演唱會騷身材成為動力？）覺得有人想睇我哋4個身材？（Do姐：笑下都好吖﹗）暫時應該唔會騷身材，係買個人魅力，我下次私下除畀你（Do姐）睇。」

（即時娛樂）