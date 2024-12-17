衛詩雅跟未婚夫排期結婚勁「頻能」 Kenny被楊受成爆做樓王 (21:02)

衛詩雅及關智斌（Kenny）今天（17日）到銅鑼灣出席婚嫁活動發布會，2人為老闆楊受成珠寶店擔任婚嫁形象代言人，衛詩雅憑電影《破•地獄》奪得兩個影后獎項，Kenny於本月30號44歲生日，分別獲老闆送上蛋糕祝賀。楊受成爆衛詩雅之前酬勞好平，現在當紅後，經理人指日日有人問價，酬勞已升幾倍，他祝福明年2月結婚的衛詩雅，並笑道：「祝你不要年生貴子，掙多啲錢，開開心心，希望靚仔老公對你好。」他又爆Kenny是英皇娛樂藝人當中的樓王，7﹑8年前已有4個單位，又爆Kenny投資股票大掙，Kenny即向老闆求饒不要再講。

衛詩雅透露出席活動前已和未婚夫，到金鐘婚姻註冊處遞交擬結婚通知書，指過程既驚險又感動，更笑言發現原來有14日看可有人反對，怕好友Kenny反對，她說：「我哋唔識路，全程趕住去，過程搞到好頻能，因為遲咗5分鐘，都有啲驚唔畀我哋申請，簽名時我哋都好感動，望住對方笑，因為係人生另一階段開始，由未婚夫簡單宣讀一段誓詞時，當刻真摯感動，我差啲忍不住流淚，真係想喊。」

問衛詩雅片酬是否升了幾倍？她否認並說：「係廣告酬勞，最近係幾好嘅，有好多唔同範疇廣告接洽，確實得到大家疼愛，個價錢好咗好多。」佢又讚未婚夫腳頭好，最緊要對方令她可安穩工作，她說：「又唔可以話完全冇詐型，但唔會畀壓力我。」Kenny對衛詩雅於金像獎封后有信心，覺得對方起碼可以獲10幾個影后殊榮。

問Kenny現在是否至少有4個單位揸手？他則說：「我唔記得，有啲放售，有啲又唔喺香港，有啲交畀家人打理，不過唔掙錢就唔會賣出去，掙啲啦！我掙錢買花戴。」

（即時娛樂）