劉德華將歌迷升格做老婆 行近台邊說話令觀眾緊張 (15:45)

劉德華昨晚（17日）在紅館舉行首場《今天...is the Day巡迴演唱會2024/2025》，笑言台下觀眾像中邪一樣。他說︰「我今日仍緊張晚上演出反應會怎樣，沒想過現在的氣氛像唱了20場一樣。」劉德華說話時站近台邊，加上他在內地巡演時曾數度險生意外，令觀眾緊張起來。他安撫粉絲說︰「大家也怕我的舞台有很多陷阱，是嗎？其實還有很多位，我很安全，希望大家放心看騷，看得開心﹗」語畢，劉德華在舞台上示範左右移動，以示安全。演出期間，他要求歌迷宣讀「劉德華，我愛你一萬年」，並隔空舉起尾指與他勾手指尾及一起說「我願意」。劉德華獻唱《17歲》時許願，祝願所有粉絲們要健康、幸福及美滿。他更即興改歌詞唱「如今我64歲看從前，沙啞了聲線」。他說︰「大家以後可以叫我做老公﹗看到女士時，我可以叫老婆，哈哈！所有男士代表我照顧好所有女士，要她們幸福，多謝所有太太、老婆，多謝所有男士，大家一起唱歌給老婆聽。因為有你們，我都愈來愈好，每天過得很幸福。」

梁詠琪、陳慧琳、曾華倩等昨晚現身捧場，劉德華演唱電影《烈火戰車》主題曲《情深的一句》時，熒幕影住梁詠琪，梁詠琪立即站起來對劉德華揮手及做心心手勢。她在歌曲尾段又與陳慧琳站起來，一起用手砌出心心送給劉德華，劉德華也做心心手勢回禮。觀眾反應熱烈，劉德華問︰「如我明年再開演唱會，大家可會來看？」台下齊聲答會。劉德華又順道宣傳電影《焚城》︰「我有份演的那部電影正在上映，大家有沒有看？無論如何，我也要追到破紀錄，雖然現在仍相差7000萬，但有大家，我覺得我即使是癡心妄想也可以，答應我﹗」演唱最後一首歌《掌聲響起》時，劉德華說︰「我未聽過這麼多掌聲、這麼多人說我愛你。」曾華倩此時突然抹眼淚。

（即時娛樂）