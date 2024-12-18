炎明熹拍靚景上山下海餓到打鼓 企圖食「牛屎」引發騷動 (16:02)

炎明熹（Gigi）主演的TVB音樂特輯《戀上西沙》將於周六（21日）晚播出，她與李爾晨及林子超等一眾演員走遍香港美景進行拍攝，拍攝地點包括西沙、西貢、馬鞍山及有香港「天空之鏡」之稱的泥涌石灘等。為了拍得最佳最靚角度，Gigi不惜攀山涉水，除了站立山頂、於環山包圍的美景下自彈自唱，還坐艇仔遊覽香港。

她在特輯中自彈自唱《戀上西沙》主題曲《最動人一次》、《有了你》《複雜》、《Only for me》、《Little Magic》、《透光者》，及與海俊傑合唱《今生今世》。在最後的一小段， Gigi和劇組還精心設計了一個小彩蛋送給「Gi炎粉」。劇組今日發布劇照及在官方頻道推出特輯製作花絮，在已推出的頭兩段花絮片中，台前幕後為了拍攝行山鏡頭相當認真，Gigi、李爾晨及林子超全線Full gear上陣。向來搞笑的Gigi拍攝時不但餓到肚仔打鼓引發笑料，還因好奇地企圖品嘗道具「牛屎」引發騷動。

《戀上西沙》講述即將升讀大學、熱愛音樂與唱歌的少女Gigi，和父母前往西貢度假時所發生的故事。自小想追逐音樂夢的Gigi，因父親海俊傑的激烈反對，加上自身性格膽小低調，追夢過程屢度受挫。另邊廂，海俊傑的強勢性格，亦引發太太張美妮不滿，2人度假時吵架冷戰收場，令Gigi相當困惑。就在Gigi迷失期間，遇上充滿朝氣活力的李爾晨，在李爾晨的幫助下，Gigi衝破心理關口向夢想進發，2人的關係因而一日千里。

（即時娛樂）