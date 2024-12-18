臨時決鬥｜「魚蛋妹」王尹菁大膽搣古天樂面珠 (16:19)

古天樂、梁詠琪（Gigi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤等合演的賀歲片《臨時決鬥》，將於明年1月28日（年廿九）上映。古天樂、梁詠琪及王尹菁在片中飾演溫馨一家三口，在《九龍城寨之圍城》飾演魚蛋妹的王尹菁，今次在戲中與古天樂成為父女。古天樂戲裏戲外皆特別照顧菁菁，令菁菁特別入戲。在一家樂也融融的溫馨時刻，菁菁走到古天樂面前，不止一次雙手肉緊地揑着他的臉，古天樂亦相當受落。

排戲時，菁菁對於要出手搣古天樂面珠顯得尷尬，導演指導菁菁說：「用啲力，你驚整親佢呀？幾多人想搣佢搣唔到啊﹗」古天樂亦給菁菁信心：「大力啲，兩隻手搣會唔會好啲呀？」在旁的Gigi亦向菁菁示範如何搣古仔的臉，並說：「唔使驚嘅﹗」胡子彤則叫菁菁放膽用雙手搣自己老闆古天樂。最後，菁菁不負所託，做出眾多女生都想做的事情，「搣古天樂面珠」。

古天樂今次再與梁詠琪飾演夫妻，二人盡顯默契，他更為周身瘀傷的老婆Gigi細心捽跌打酒散瘀，在老婆得意時又攬攬示愛。Gigi在戲中飾演計劃復出娛樂圈的女星，可惜被視為中女，弄出連場笑話，後來又努力轉型做動作女星。Gigi與胡子彤認真排練，認真的子彤用真力出拳，Gigi被嚇到高呼，並用雙手護頭及說：「你可以唔使咁大力嘅﹗」子彤立刻點頭示意知道，不過在子彤使出應有的力度下，幫助Gigi倒地動作更加得心應手入戲，Gigi亦跌得相當投入欣喜。

（即時娛樂）