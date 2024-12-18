香港戲劇協會出紀念品籌舞台劇獎經費 謝君豪潘燦良蝦頭呼籲支持 (17:32)

香港戲劇協會會長馮祿德表示現在仍在寒冬，仍需各位的支持去辦好下一屆頒獎禮。協會設計了一些很有意義的紀念品，希望大家可以繼續購買、支持。（香港戲劇協會YouTube片段截圖）

「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」將於明年4月舉行，香港戲劇協會昨天（17日）表示劇協今年6月如常向藝發局申請資助，結果藝發局一如去年拒絕撥款資助，康文署亦拒絕租用場地，情况跟去年一樣。謝君豪、潘燦良、楊詩敏（蝦頭）、湯駿業、陳湛文、 梁祖堯、陳淑儀等多位演員，拍片呼籲大家支持「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」，齊聲表示「The Show Must Go On」。

香港戲劇協會會長馮祿德表示︰「香港舞台劇獎是我們32年前一班劇界前輩為了團結劇壇，推廣劇運而成立，我們很珍惜他們的初心。另一方面， 30多年來得到市民、劇友以及政府的支持和贊助，舞台劇獎已有很高的認受性。不論資深的劇友或者年輕的劇界朋友，都承認舞台劇獎對於推廣劇運、促進文化產業有積極的作用。這些都是為何我們一定要辦好舞台劇獎的恆常原因。第33屆我們增設了音樂劇獎項，今年又是香港戲劇協會成立40周年，這些都是我們非辦好第33屆舞台劇獎頒獎禮不可的原因。『The Show Must Go On』，這也是我們今屆的主題。去年很幸運得到大家的援手，我們很順利在這裏舉辦了頒獎禮。現在仍在寒冬，仍需各位的支持去辦好下一屆頒獎禮。我們精心設計了一些很有意義的紀念品，希望大家可以繼續購買、支持。已屆不惑之年，我們深明自強不息之理，自當謀求自力更生之道，自求多福。請大家放心，多謝，再見。」

協會為籌募經費而推出的紀念品有金屬刻尺書簽、記「事」本、2025年月曆及「The Show Must Go On」套裝。

（即時娛樂）