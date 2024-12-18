異空感應｜陳嘉輝做懦弱渣爸 網民勁肉緊 呂珊演衰阿媽角色入型入格 (17:24)

陳嘉輝在劇中演懦弱父親，現實生活是愛妻呢及絕世好爸；呂珊演衰媽媽角色，演得入型入格。（無綫提供圖片）

陳嘉輝有份演出無綫劇《異空感應》，演戲資歷長達38年的他，在劇中演「懦弱渣爸」邢有山，有山年輕時因經不起引誘，背妻淑娟（龔慈恩飾）偷食舞女莊玉玲（呂珊飾），誕下私生子Duncan（阮浩棕飾）。

啞忍老公偷食多年的淑娟，因Duncan「回歸」大爆發，一度激動至擸刀喊打喊殺，夾在私生子及老婆之間的有山，原本想「好佬兩頭瞞」，可惜因淑娟太過強勢，不懂應對的有山，最終一再辜負Duncan；昨晚（17日）播出一集，原本誓神劈願會陪Duncan送別亡母莊玉玲的有山，再次因淑娟大發雷霆失場；另邊廂，Duncan生母當年遭有山斬纜後，另結新歡兼對Duncan不聞不問，最終淪落到沉淪毒海及賣淫。前晚一集，莊玉玲不但認不出Duncan上前兜搭，當知道Duncan是親生仔後，莊玉玲還向Duncan苛索5萬元「斷絕關係費」，一切似為Duncan埋下黑化伏線。

現實生活中的嘉輝，不但有情有義，更是圈中愛妻號兼絕世好爸，嘉輝與太太梁小冰相愛30年依然恩愛，2人於2007年誕下兒子Lewis，一家三口感情甚佳。

除了愛妻有道，嘉輝亦教子有方。小冰曾大讚本身背劇本過目不忘的嘉輝，教到兒子經常默書100分！嘉輝公開傳授背誦心得：「最重要係培養讀書興趣，理解課文內容；背劇本就主要係理解角色同故仔，死背會好快忘記。」

珊姐在《異空感應》的出場次數不多，但每一幕令人留下印象，無論是點算Duncan所付「肉金」時爛撻撻市儈樣、無恥至極地向Duncan苛索金錢樣，抑或哮喘病時的痛苦樣及死亡時的「死唔眼閉」樣，均相當有記憶點。

監製Amy姐（王心慰）笑言，每次找珊姐演戲都巧合地將對方醜化，直言感到內疚：「我對呂珊唔住，平時睇佢演唱會都係好靚、好高貴咁，佢真實性格又好有活力同樂觀，但我次次搵親佢做嘅角色，都咁啱唔夠靚。」

談到角色，珊姐坦言為劇集至少獻出了演藝生涯三大第一次，分別是在九龍城賣淫、吸毒及瞓鐵牀演待被解剖的死者，珊姐不忘感激監製：「感謝Amy姐畀我機會試新性格嘅角色。」

（即時娛樂）