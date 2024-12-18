吳鎮宇再與許冠文合作趁機偷師 張智霖演反派嗌過癮 (20:00)

吳鎮宇、張智霖（Chilam）在甄子丹執導兼主演的電影《誤判》中，分別飾演鐵面無私檢控專員及新派犯罪王國的師爺。首次演反派的Chilam直言十分過癮︰「我從前多演正派，一直渴望能跳出框框，發掘自己更多可能性。這次終於等到，我特意染白頭髮、 留長鬍鬚，為角色增強說服力。」鎮宇透露甄子丹拍攝時有很多想法和創意︰「本來想我假扮反派，但劇本沒寫，我覺得很難去扭轉角色演出，於是靈機一觸，提出跟他飾演的律師角色加強衝突。」談到與甄子丹的對打戲，他笑言是自己追打甄子丹才對︰「我說『很多人想看甄子丹被人打，打到變豬頭』。他演律師，應有點缺陷才好看，有什麼理由能變成『宇宙最強』，口才、身手都贏？可能他聽錯『吳鎮宇想打他』，就加了這場戲吧﹗」

Chilam戲中的動作場面不多，原來在結局的打戲，最終也變為文鬥。鎮宇笑稱是因為「Chilam很打得，怕打傷子丹，子丹去不到荷李活發展」，他及後認真說︰「時代改變，電影的結局不一定武鬥才受歡迎，就像《破‧地獄》也吸引了我和媽媽入場欣賞。許冠文和黃子華演出感動人心，我為了自己專業演員的尊嚴而強忍淚水。許冠文的出奇地認真，每個情緒也很到位。」許冠文在《誤判》中飾演高等法院的資深法官，鎮宇和Chilam認為這次跟他合作是個很好的偷師機會。鎮宇說︰「 拍《鬼馬狂想曲 》時，我跟客串的他未能多互動，這次可以近距離觀察他怎樣演戲和處理劇本。原來他跟我們一樣『半生不熟』。」

鎮宇慣以「半生不熟」手法讀劇本，不讓自己跌進演出的框架內。Chilam說︰「我覺得鎮宇這個級數很厲害，他認為拿大多『架生』不及赤手空拳好看。」鎮宇說︰「一定要預早看劇本，導演又會在拍攝前安排圍讀，開工前夕就應該飲多杯、早點休息。對白背得太熟會打折，想得太多或會走錯方向，倒不如在拍攝前的化妝時間或空檔去準備，畫面形象化有助記對白，電影是逐個鏡頭拍攝，而且拍戲要配合對手的。」近年不少港產片也成績不錯，鎮宇認為電影圈仍有很多有心人，而且新導演們也有很多想法，他希望未來有合作機會︰「《白日之下》導演簡君晉運用鏡頭拍出新感覺，他用影像說出故事，很厲害﹗陳茂賢拍攝《不日成婚》也拍得不錯。」

（即時娛樂）