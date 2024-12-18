周潤發靠攝影悟人生道理 快「奔七」需勤護膚 (18:53)

熱愛攝影的周潤發（發哥）以「香港•晨」為題，在尖沙咀海港城舉辦慈善攝影展，展覽主要作品《無題》，另分為「香」、「港」、「晨 」三個展區 ，展出發哥鏡頭下花卉、街頭及「自拍 」共30幅作品，所得收益扣除部分成本後將撥捐慈善機構。

發哥今天（18日）現身攝影展，吸引不少粉絲圍觀，有粉絲表示今早8時許已在展覽場地等發哥出現，發哥聞言開心說：「真係咁喜歡我，多謝支持。」

發哥受訪時表示展出的30幅作品，是由2、300張相挑選出來，影了8、9個月，拍攝期間悟出很多人生道理，最重要是忍耐。至於如何揀選30幅作品，交由專人士負責，他們與他看的角度不一樣。問到哪張相最有難度，發哥表示沒有難度，最主要是耐性，因影到自己滿意構圖，要靜待時機。發哥表示最考耐性的照片，是他調轉鏡頭在人來人往的中環自拍，要捕捉到最佳時機不容易。

問發哥喜歡影景或是影人？發哥表示沒所謂，有得影相便可。會否影太太發嫂陳薈蓮？發哥笑說：「影得唔靚會畀人鬧。（邀發嫂影輯相？）呢啲相冇人會買。（你全部買下？）嘩，會傾家蕩產。」談到他去做美容途中，拍下《無題》照片，問他是否貪靚？發哥表示因經常跑步，曬到有雀斑所以要清理，不然如何繼續「撈」下去，他自認將「奔七」（70歲），需要保養皮膚。

談到工作，問到可有新劇本邀他演出？發哥指自己到這年紀，很少有適合角色找他演出，繼《別叫我"賭神"》後，早前參演內地賀歲片，稍後會到內地宣傳，他說：「就算去內地宣傳，我都會帶備攝影器材，跑步時見到景物都會影低。」

（即時娛樂）