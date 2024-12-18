《誤判》北京首映禮星光熠熠 黃百鳴MC首度同場「合唱」 (19:47)

由甄子丹﹑張智霖﹑吳鎮宇﹑MC張天賦﹑汪明荃﹑許冠文及呂良偉等合演的電影《誤判》，將於12月21日在港上映。

日前監製黃百鳴與甄子丹領軍，帶同編劇黃子桓、張智霖、MC、栢天男、喻亢和嚴華等，到北京出席首映禮，過百粉絲等候，當眾人現身更引發尖叫聲！不少觀眾看過電影後，大讚電影質素甚高。有粉絲要求MC高歌一曲，為報答粉絲熱情，即使MC因鼻敏感而不適，也即席演唱一小段《記憶棉》。作為老闆的黃百鳴亦接力演唱，雖自嘲唱得像「斬叉燒」，但粉絲照單全收，成功造就MC和百鳴哥同場「合唱」。

官方發布最新短片，片段中甄子丹向吳鎮宇直指：「你個廢柴，咪喺度扮晒嘢！」隔著熒幕也感受火藥味濃，原來是在《誤判》中，飾演檢察官霍子豪的甄子丹，在明查暗訪下，懷疑演其上司的吳鎮宇，隱藏端倪而投訴對方，得知此事的吳鎮宇直踩甄子丹家中，本想理論一番，誰不知吳鎮宇「火到嚟」，指向甄子丹直言：「隻揪！你揪贏我放你！」甄子丹即回他：「嚟呀！」2人即以男人方式解決問題。

為了讓電影內容更加緊湊，這一場吵架戲是甄子丹臨時改為2人單挑兼大打出手，他笑說：「我事前花唔少時間說服吳鎮宇同我單挑，我對佢演打戲有信心，效果非常好。」甄子丹表示吳鎮宇是影帝級演員，經驗豐富，非常了解電影表演方式。

（即時娛樂）