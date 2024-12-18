張紋嘉同男友抱不婚主義 鄭子誠做「媒人」撮合聽眾結婚 (20:21)

本地6位電影導演包括何爵天、吳煒倫、陳健朗、簡君晉、黃綺琳及黃鐦，合力為香港電台拍攝由不同單元故事組成的劇集《獅子山下2024》。劇集安排在12月22日（周日）首播，有份演出其中單元的鄭子誠、張松枝及張紋嘉，今天（18日）出席啟播禮，分享拍攝經過。

鄭子誠演出由港台資深導演劉應強執導的單元故事《錄音帶》，角色與鄭子誠在現實中主持電台廣播節目《音樂情人》的身分和經歷有些相似，都是有關聽眾本身的感人故事。他表示擔任節目主持20年，經常要讀出聽眾點唱信，比較印象深刻收過一對男女朋友分別寄來的信。

他說：「他們最初互不知對方寄信，男方透露因年紀大，不獲女方家人接納，而令感情發展有阻滯，點唱是希望憑歌寄意。當來信持續1年後，有日收到他們喜帖，我有少少做媒人感覺，也有去飲喜酒，我覺得如果將歷年接觸過的故事，寫成劇本會幾有趣。」

張紋嘉拍攝由何爵天執導的單元《下世不要嫁給你》，大讚劇中飾演她父親的羅家英，演出很生動，演母親的區嘉雯則演技好好。她說：「本身好欣賞何爵天的作品，當接到他的邀請簡直受寵若驚，亦感覺有壓力。有好多人對我印象，仍停留在歌手不算是演員，有導演肯找我拍戲或者試鏡不容易。」

張紋嘉表示對唱歌登台工作不會抗拒，農曆新年將飛往美國登台，男友亦會同行。她表示不會順道在當地註冊結婚，大家抱不婚主義，雙方仍集中事業。提到陳柏宇提議集合一班同於2007年出道的歌手，包括江若琳、周柏豪、鍾舒漫、小肥等，一齊演出慶祝入行20年紀念騷，張紋嘉自嘲轉眼20年感覺變老，不過如果收到邀請，也有興趣參與。

（即時娛樂）