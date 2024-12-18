羅啟豪獲粉絲辦市集感動 推介鄭丹瑞新片現場有奇遇 (23:35)

羅啟豪歌迷會「豪吧」為增添聖誕氣氛，更為羅啟豪送上聖誕大禮，在赤柱美利樓舉辦《羅啟豪冬日約會迷你市集》 ，日前開幕請來鄭丹瑞（旦哥）、胡渭康、以及《中年好聲音》家族吳大強、丁文俊、魏嘉信、顏米羔、劉威煌、黃健文、安雅希、周碧嘉、梁浩賢、顏志恒太太及兒子等參與剪綵儀式。

《羅啟豪冬日約會迷你市集》特別利用十三個含「心」字的詞語，如細心、匠心、醉心，作為攤檔名稱以及代表啟豪的特質，並有遊戲、手工藝、社企產品及慈善義賣。羅啟豪在開幕儀式解釋今次市集是人生重要的里程碑，所以邀請非常重視的嘉賓見證市集開幕。他與歌迷強調市集非歌迷會活動，而是面向所有遊客的項目，他說：「歌迷會用一般市民的角度去構思市集內容，希望訪客食得、玩得、買得開心，不但前來參觀市集，盡興而歸，並介紹身邊親友前來分享歡樂。豪殼（歌迷暱稱）花心思籌辦市集，希望令更多人認識到我，這份心意教我感動。」

他第一次走進市集心情百感交集：「我知道豪殼花很多精神心機去成就這個市集，完全看得出當中心意與心思，好成功，應該會吸引不少遊客，達到預期目標。」他指去年年底曾舉辦《與羅啟豪之冬日約會音樂會》，今年的聖誕市集正是延續篇。開幕禮上，嘉賓拆開歌迷用以貼滿入口的巨型花紙與絲帶，寓意嘉賓陪同羅啟豪一起拆開歌迷會送給他們的禮物。

鄭丹瑞當年有追看《中年好聲音》，希望支持一眾畢業生追夢，曾邀請羅啟豪出席活動。羅啟豪非常感激有前輩旦哥提攜，更感恩旦哥抽空出席支持，知道對方剪綵後即時趕往為電影《得寵先生》謝票。當他呼籲大家要到戲院欣賞這齣講述人狗共融的溫情電影時，劉威煌剛帶兩隻愛犬到場，旦哥有感而發：「之前已試過多次謝票，今次還是首度看到觀眾帶着狗狗入戲院，這個新鮮體驗令我深受感動。」市集開放為12月21至26日，在最後一日，「生命小戰士會」合唱團會現場獻唱，羅啟豪壓軸登場表演。

（即時娛樂）