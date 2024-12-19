盧慧敏心痛謝嘉怡愛犬遭毒殺︰你唔做主人都要做番個人 (16:02)

鄭丹瑞（旦哥）、盧慧敏（Amy）昨天（18日）出席電影《得寵先生》活動，與香港演藝學院電影電視系學生分享拍攝點滴以及電影細節。Amy活動後談及前港姐冠軍謝嘉怡其中兩頭愛犬遭毒殺一事時表示：「每日都發生緊呢啲咁殘酷嘅事，而我哋未必睇到。動物義工、寵物主人其實都面對緊好痛、好殘酷嘅現實，呢個世界上亦有好多鄧悅娜（戲中動物義工）咁嘅人，不停為狗狗付出。」Amy引用電影對白，呼籲大眾善待動物。她說：「『你唔做主人都得，但要做番個人』，你可以唔愛，但你唔可以傷害，因為我哋冇權咁做。」

分享會上，Amy回想起電影的最後一幕，與旦哥在山上抱着小狗時淚崩，她說：「劇本冇要求流眼淚，頭兩個Take同試位時，眼淚已經不停流，喺個心度發出嚟，係鄧悅娜經歷過嘅一啲傷痛。我以為1、2 Take就會完成拍攝，但有啲小失誤例如狗繩錯位，去到第4、5 Take我有少少擔心會唔會喊唔到，但原來真係唔會，真係可以不停喊。當下嗰個鄧悅娜同Amy已經結合咗一齊。」

旦哥在戲中與飾演「燒腩」的狗演員「Little」戴了頭罩並排坐的一幕，導演兼編劇李志偉（Thomas）透露是旦哥即興演出。他說：「我開頭嘅時候真係唔鍾意，因為覺得好跳。我定義佢哋兩個相濡以沫，同是天涯淪落人。佳叔同隻狗係同一物種，坐埋一齊，大家都係受咗傷。」旦哥直言畫面上是不合常理，但假如憤世嫉俗的火爆老人佳叔願意去做這件事，代表他與「燒腩」建立了深厚友誼。

（即時娛樂）