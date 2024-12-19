中年3｜李創偉跳唱快歌獲讚 車婉婉做「肌肉鑑證師」自肥 (16:13)

《中年好聲音3》周日（22日）晚播出香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰最終回，本集有13位選手登場，歌單如下：莫健發《逝去的愛》、曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》、李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》、陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》、李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》、馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》、何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。

本集最焦點選手，必定是發揮舞蹈專長、與沈震軒撞樣的3燈選手李創偉，上回挑戰情歌《到此為止》，遭評審狠批揀錯歌的他，本回換上Deep V背心上陣，大騷結實胸肌兼麒麟臂，獻唱《狂野之城》大獲好評，演出贏盡掌聲，令評審肥媽和周國豐讚歎。主持車婉婉面對李創偉超健碩吸睛身形，按捺不住給他「愛的抱抱」，又出手做「肌肉鑑證師」摸李創偉二頭肌，直呼：「咁攬埋去會唔會好過分？真係脹卜卜喎啲肌肉，真係犀利喎！」評審張佳添大讚李創偉屬於舞台：「聽評判講嘢有著數，叫咗你唱快歌㗎啦，你將真正實力展示咗出嚟，話咗畀我知你係屬於舞台。」

任職健身教練的3燈選手曹越，因從小熱愛表演來港入讀演藝學院，畢業後曾當主持、演員等幕前工作，惟早年因疫情關係經濟受影響，遂報讀兒童心理學增值自己，曹越說：「表演藝術同做gym共通點都係堅持，唔堅持唔知你能力有幾大、極限去到邊。」曹越在本回以普通話版《執迷不悔》參賽，被車婉婉形容為「跳崖精選」榜首歌曲，車婉婉：「冇人唱呢首歌超越到一盞燈！」

完成60強PK賽後，共有29名選手成功晉級，而最終經評審退庭商議後，共有3名已被淘汰的選手「復活」，32強正式誕生！

（即時娛樂）