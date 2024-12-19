江嘉敏瘋狂夜蒲展現「脫單決心」 甘比親自傳授鈎織技巧 (16:26)

甘比鼓勵3子多做慈善及參與探訪活動，及分享經營社企餐廳的理念。（無綫提供圖片）

江美儀與劇集《羅密歐與祝英台》中的三名兒子吳子冲﹑徐文浩和邵展鵬進行多元體驗，4人到室內滑水冲浪場，學習花式滑水。（無綫提供圖片）

綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，今（19日）、明兩晚十點半翡翠台播出最後兩集，主題分別為「Chill夜遊」及「節日吃貨玩樂攻略」，參與拍攝的嘉賓藝人為丁子朗和江嘉敏、以及吳子冲﹑徐文浩和邵展鵬。

今晚播出的「Chill夜遊」篇，江美儀帶丁子朗及江嘉敏，玩盡香港夜生活，先後到馬場參加嘉年華、挑戰有分難度系數的抱石運動，及近年新興的跳格仔大型遊戲之餘，自命愛酒的江美儀，又與兩名後輩品嘗CP值極高、適合打卡的Cocktail Omakase。江嘉敏無時無刻展現「脫單的決心」，自稱畏高的她挑戰抱石運動期間、展露雞手鴨腳一面，要勞煩江美儀出手相助，更出口術鞭策。

明晚（20日）播出的「節日吃貨玩樂攻略」，江美儀與劇集《羅密歐與祝英台》中的三名兒子吳子冲﹑徐文浩和邵展鵬進行多元體驗，4人到室內滑水冲浪場，學習花式滑水，當中吳子冲及徐文浩，分別展現「冲浪式打筋斗」絕技。

為令港人過時過節多一些有意義的選擇，四人除到了全港最大的貓café與流浪或被棄養貓咪互動，順道分享與自家毛孩相處的點滴及心得外，還到了劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）與非牟利機構經營的社企café、品嘗綠色健康主義的Christmas Menu，並在甘比的一站式鈎織店，親手鈎織聖誕禮物送給江美儀。

甚少亮相綜藝節目的甘比，是次除以一站式鈎織店品牌創辦人及創意總監身分，指導3位男子鈎織愛心禮物外，還鼓勵他們多做慈善及參與探訪活動，及分享經營社企餐廳的理念：「因為社企café好好，係幫助自閉人士，因為佢哋畀人標籤咗，搵工作機會就難咗，呢個就正正一個舒適環境畀佢哋學習，學習完之後可以出嚟社會貢獻。」

（即時娛樂）