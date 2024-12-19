芬蘭租屋生活｜李帝勳暗黑料理超驚嚇 車銀優曬流利英文 (17:02)

40歲的李帝勳未試過獨居，他在出發前已經向弟弟們打底；車銀優在節目中是顏值擔當，同時又曬流利英文。（Viu提供圖片）

由4位韓國男星車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延合作演出的韓綜《芬蘭租屋生活》，以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述4人在當地體驗世界幸福指數第一的芬蘭人是如何養成的。節目首播以3.3%收視順利起航，不少網民大讚內容搞笑又治癒！《芬蘭》有7大看點，觀眾亦可以透過「黃Viu」收看。

看點一：車銀優靚仔細佬曝光

為了踏上芬蘭之旅，車銀優在出發前到媽媽家中急學廚藝，令弟弟意外曝光！雖然李弟僅在鏡頭角落出現，不過其容貌亦惹網民熱話，有網民指兄弟猶如餅印：「無法想像這個世界上，還有另一個車銀優！」亦有人對於車爸車媽的樣貌感到好奇：「到底是怎樣的父母，才能誕下這麼帥的兒子？」

看點二：地獄廚神李帝勳嚇親人

近年劇接劇的李帝勳透露，長達3至4年沒有休假，作為公司老闆的他亦笑言：「一想到每個月的固定開支，我就無法休息了。」現年40歲的他竟從未試過獨居，難怪他在出發前已經向弟弟們打底：「我什麼都不會做，我很愧對你們！」這位料理新手連煎蛋都沒做過，甚至在冷鍋炒蛋，讓3位弟弟直接傻眼，不過也令觀眾看到男神的真實一面。

看點三：調皮鬼車銀優曬流利英文

向來以公子形象示人的車銀優，今次「決心搞笑」，自認調皮的他本色演出，不但經常和哥哥開玩笑，還放低偶包在機場剃鬚，身為學霸的他變「交流擔當」，不時以流利英語和當地人互動，又主動負責點餐和問路。不少網民仍被他的素顏震撼，大讚他在大自然下仍閃閃發光，每一個鏡頭都像是藝術照片。

看點四：計劃型J人郭東延超Carry

作為團隊中最有計劃的J人，郭東延連到泰國旅行，都會預先準備20間餐廳清單，今次他肩負策劃一職，事先讀書惡補芬蘭資料，又會每餐記帳，避免過度消費！獨居長達14年的他擅長煮飯，出發前2星期已開始執捨行李，帶來多樣醬料和韓式鋁煲，照顧大家口味！

看點五：都市人野外求生記

4人經歷20小時的機程，抵達芬蘭北部森林小屋，該處森林、湖泊、動物比人多，畫面療癒！為了野外求生，他們必需想辦法取於自然，解決三餐，他們也跟房東學習怎樣過日子：輪流砍木柴生火取暖和煮食、每天划船出海釣魚，否則吃不到晚餐，同時他們亦要與時間競賽，趕在日落前回到家中，因為在沒帶路燈的村裏舉步維艱！

看點六：性格大不同互補不足

在事前採訪中，車銀優、李帝勳和李東輝均喜歡繁華的都市生活，唯獨郭東延表示100%熱愛大自然：「我已經受夠了這個灰色都市，大樓叢林我受夠了。」兩位李大哥更表示無法放棄網路！從他們帶去的行李中，便可以清楚看到4男性格大為不同：大哥李帝勳預備多種應急藥物、二哥李東輝為大家提供Y2K復古數碼相機，車銀優準備不同雜貨，以及媽媽親手料理的韓式小菜，郭東延帶備大量醬料和廚具；雖然個性不同，但是他們能夠發揮互補作用，衍生微妙化學反應。

看點七：體驗芬蘭原始生活

4位城市男孩被安排住在Lapland的小木屋，屋裏沒有電力、沒有水管也沒有網絡，要是需要緊急聯絡外界，他們要徒步到500米外，才能借用訊號；想得到食用水，則要走上20分鐘路程到河邊裝水；廁所更是戶外廁所，裝在馬桶裏的不是水，而是用樹皮和泥土混合而成的堆肥用泥！

（即時娛樂）