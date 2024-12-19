謝安琪失聲3周 曾臥病在牀 獲老公張繼聰呵護備至 (17:33)

謝安琪（Kay）今天（19日）到灣仔擔任商場開幕表演嘉賓，獻唱《囍帖街》，吸引不少粉絲圍觀，她走落台與粉絲近距離接觸，Kay表示已有一段時間，沒公開與歌迷見面。

Kay受訪時表示早前咳嗽和氣管敏感，失聲3星期，有幾日更臥病在牀，現在聲音仍有點沙。她讚老公張繼聰呵護備至，不放心她獨自出席活動，駕駛電單車護送她到場。她又感謝老公在她患病期間，照顧她和女兒張靖（Kakaball），幫女兒冲涼、洗頭、吹頭和按摩，相當溫馨。

已有1年沒公開唱歌的Kay感謝粉絲出席支持，表示明年是她入行20周年，已入紙紅館申請舉行演唱會，希望獲批明年9至10月期間舉行。聖誕將至，她表示聖誕當天是母親生日，與母親慶祝後，一家四口便赴日本旅行，主要去購物，說：「兒子張瞻（James）明年就出國讀書，目標到澳洲升學，話有很多東西要買，包括Card game，雖然他已18歲，仍有童真。」

提到兒子升學在即，Kay一臉不捨說：「他由細到大好黐我，好sweet，真的不捨得，我打算陪兒子去升學，在當地逗留1、2個月，待他適應才離開，順道探望朋友。」她笑言將來兒子拍拖，擔心自己會呷醋，她說：「他已成年，拍拖都好正常，跟什麼國籍女仔拍拖都無所謂，最重要正正經經，因兒子純品又怕羞，反而驚他受傷害。」

（即時娛樂）