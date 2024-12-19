193自覺顏值不及姜濤 盼ERROR開騷前減11磅 (17:40)

ERROR成員郭嘉駿（193）悉心打扮宣傳劇集《無用的謊言》，但他透露受氣管敏感問題困擾1個月，已看中西醫仍未痊癒，氣管因不同致敏原影響，敏感度超標3000多倍，他要學惜身，近期多喝暖水和食粥抗敏感，不希望影響明天（20日）《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會表現，他說：「我每逢轉季就會病，3個ERROR隊友已經習慣，必要時可以交給他們分擔，但個騷要唱泰文有難度，加上跟泰星合作，不想出醜，我會頂硬上，最多唱得難聽。」

日前ERROR「綁起」花姐開直播為演唱會谷飛時，曾提及落區造勢，193確認正申請場地，聖誕期間公開露面跟粉絲慶祝佳節，被問唱歌報佳音？他表示：「因製作費有限，未必容許設置儀器唱歌，但我們爭取跑3區見粉絲。我讀初中時曾到尖沙咀報佳音，感受過氣氛好好，所以希望聖誕帶歡樂給大家，畢竟我們都是ViuTV救世主。」

193獲劇集拍檔姜濤讚靚仔，他笑言與姜濤是公認靚仔，但自覺顏值不及對方，又說：「我們是肥少少靚仔，現在一起努力變回瘦少少靚仔，早前翻看《全民造星》比賽，同期出道的藝人都得瘦，包括肥仔（梁業），現在大家都發福，日前我上電台宣傳，都被Do姐（鄭裕玲）話肥，我自出道肥了6、7kg，目測姜濤都肥了10kg，我目標在ERROR演唱會開騷前減5kg，要同姜濤鬥快減肥。」

（即時娛樂）