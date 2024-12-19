郭晉安旗下保健品公司上市 與胞姊興奮主持敲鑼儀式 (18:07)

郭晉安與胞姊郭致因等創辦的本地保健品商今天（19日）於香港交易所主板掛牌上市，集團非執董郭晉安與擔任執董及行政總裁的郭致因早上一同主持開市敲鑼儀式，王祖藍、岑麗香、馮素波、韓馬利等到場支持。郭晉安受訪時稱未拍過公司上市情節的戲，因此這天覺得很夢幻。他說︰「第一次見識這種場面，我期待了這天20年﹗其實，我們沒想過公司會否上市，或何時上市。」談到公司上市後，兩人的身家也暴漲不少，郭晉安笑而不語，郭致因則說︰「其實是股民支持，跟我們的身家多少無關。」

談到公司新股獲超額認購逾6000倍，郭晉安認同明星效應有影響，但主要是公司與市民已建立了長遠的關係和感情。對於王祖藍未能成功認購股票，他說︰「有這麼誇張的反應是我們預期之外，感謝大家對公司的支持，是今年最好的聖誕及新年禮物。」談到不少圈中好友現身到賀，郭晉安稱十分感動，特別是王祖藍為此專程從內地回港1天。他表示日後會盡量參與公司高層會議，有信心能同時兼顧公司及演藝工作。品牌代言人岑麗香表示︰「很開心有機會參與今日活動，人生沒有太多次機會。公司上市，要求老闆加酬勞？最好﹗」王祖藍揚言要向郭晉安學習從商之道︰「做生意做到上市的藝人不多，我也希望將自己的生意發展得有聲有色。」

（即時娛樂）