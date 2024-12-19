姜濤冷病肚屙 盼不影響明天MIRROR音樂節演出 (19:08)

姜濤、邱士縉（Stanley）、葛綽瑤（Yoyo）、郭嘉駿（193）、許寶恆、駱振偉、陳俞希及楊詩敏（蝦頭），今天（19日）出席ViuTV新劇《無用的謊言》發布會，吸引大批粉絲到場。活動首播姜濤主唱的劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV，現場粉絲看見姜濤與Yoyo在牀上的面對面鏡頭大聲尖叫。陳俞希透露本身是超級姜糖的蝦頭，因姜濤的歌聲感動落淚。Stanley談及在劇中與193的對打戲時，笑言似張家輝、彭于晏在電影《激戰》中的對打場面。

帶病上陣的姜濤稱近日工作很忙，估計因抵抗力弱而冷病。他說︰「我由昨晚到今天已肚瀉了10幾次，應該輕了1KG。」Stanley好奇姜濤排出多少毒素，姜濤說︰「要不要我影一張相給你看？」Stanley表示有工作人員也病倒，因此很擔心會被姜濤傳染，影響明天MIRROR於《CHILL เก่ง Music Festival》的演出。姜濤說︰「希望沒事﹗我明天要獨唱一首歌，MIRROR也要跳唱幾首歌。我今天還要綵排，未知可有時間看醫生。我現在很矛盾，吃東西怕肚瀉，不吃東西又怕不夠抵抗力。」

Yoyo再與姜濤合作，覺得他成熟了不少，再忙也會背熟劇本。談到可擔心兩人再傳緋聞時，姜濤認為難以避免，Stanley幫口說︰「很多人也會傳緋聞，不止Yoyo。」姜濤笑言一直單戀Stanley，兩人的同性緋聞才是真的。 他被問到可會跟李炘頤（Alina）「拗手瓜」時說︰「我遲了一步，算吧﹗」Stanley與姜濤在劇中兩男爭一女，被爭奪的Yoyo笑言要好好珍惜這些機會，還讚Stanley連背脊都有戲。Stanley解釋︰「我在劇中每次見到姜濤與Yoyo一起時都會轉身走，所以Yoyo只見到我的背影。」

193稱會減少公開發表言論避是非，姜濤被問到可會效法時說︰「我認同他的做法，但必要時會堅持自己的價值觀。汲取經驗後，我會調整處事方式，看情况，沒有絕對。」前年在MIRROR紅館演唱會中受傷的舞者李啟言（阿Mo）近日首次公開拍攝到其手臂的近照，Stanley稱一直有閱讀阿Mo父親李盛林牧師的代禱信，也有留意阿MO的照片。他說︰「我們很開心看到他愈來愈進步，這是全世界想看到的事。希望他早日康復，做自己想做的跳舞工作。」姜濤說︰「不止我們2人，所有人的想法也一樣，希望他愈來愈好。」

（即時娛樂）