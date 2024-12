姜濤冷病肚屙 盼不影響明天MIRROR音樂節演出 (19:08)

ViuTV新劇《無用的謊言》發布會上首播姜濤主唱的劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV,現場粉絲看見姜濤與Yoyo在牀上的面對面鏡頭大聲尖叫。(鍾偉茵攝 / 明報製圖)