愛‧回家｜劉丹對姜麗文離巢嘆可惜 稱冇見過劉愷威女友 (19:57)

由2025年1月6日起，《愛•回家》會有調動，由每周播映6集變播5集，時間不變逢星期一至五晚上8時播映。（林蘊兒攝）

問及劉愷威有否帶女友返家吃冬至飯，劉丹答：「沒見過面，都不知道兒子有沒有女朋友，會不會收錯風是流料？」（林蘊兒攝/資料圖片）

無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》，最近有演員相繼宣布離巢，包括在劇中演「高小姐」的甄采浠以及演「Liza」而成功入屋的姜麗文。劇集監製林瑋澄今天（19日）於節日宣傳記者會公布，由2025年1月6日起，《愛•回家》會有調動，由每周播映6集變播5集，時間不變逢星期一至五晚上8時播映。

劉丹、羅樂林、單立文、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛、古佩玲及陳浚霆等，出席記者會提前慶祝冬至和聖誕。問到《愛•回家》每周播出5晚是否比前輕鬆？劉丹認為跟之前差不多，只是有些角色戲分會較重，周嘉洛、吳偉豪回歸可以幫輕大家。

對於姜麗文離巢，劉丹說：「她演戲好，唱歌又得，角色幾受大家歡迎，所以離巢有點可惜。至於減到一周播5日，我估計是因為存貨相對較多，無綫又想精益求精，加上要編劇一星期寫足7集幾辛苦壓力又大，現在編劇可以輕鬆少少，有助創作靈感如泉湧。」

劉丹自爆太太一時大意記錯日子，一家人包括兒子劉愷威與孫女「小糯米」，日前提早吃了冬至飯。問及劉愷威有否帶女友返家吃冬至飯，劉丹答：「沒見過面，都不知道兒子有沒有女朋友，你們會不會收錯風是流料？我都好想他早日找到另一半，不過不敢追問，讓他自由發展。」

周嘉洛正在內地拍攝新劇《正義女神Themis》，同時兼顧拍《愛•回家》，他不覺得辛苦，因為可以借往返車程上休息或者看劇本。

（即時娛樂）