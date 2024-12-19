徐濤11歲學生周怡含 《國際超級模特兒大賽》連捧5獎 (20:07)

年僅11歲的Iris在比賽中連掃5個獎。（大會提供）

徐濤盛讚Iris好努力，由在香港出發前直至到埗後，不停在練習。（大會提供）

國際名模教母徐濤（Murine）創辦的專業模特兒學校，再度見證名師出高徒的傳奇，繼其得意門生、去年於超級模特兒大賽獲全場總冠軍的Faye（潘祉晴）後，年僅11歲﹑身高160cm的美籍學生周怡含（Iris），日前（15日）參加在馬來西亞舉行的《國際超級模特兒大賽》，連捧5個大獎，就連徐濤都大呼：「佢真係好叻女，我都無預計得到。」

Iris在天橋上的表現堪稱完美，她自信步伐橫掃多個獎項，贏得評審們高度讚賞。徐濤盛讚Iris好努力，由在香港出發前直至到埗後，不停在練習：「在香港出發前，Iris 在 Chantel（導師高靖）指導下不停練習。到埗後，一落機返酒店Gym room，我一直在旁指導，佢繼續瘋狂練習Catwalk，練到夜晚10點，Iris好勤力。」

Iris在比賽中連掃「超級模特兒冠軍」、「超級模特兒冠軍前十名」、「丹寧主題前十名」、「文化主題前十名」和「時尚舞會主題前十名」5個獎。

11歲的Iris除了行Catwalk出色外，畫畫方面表現出色，徐濤透露Iris明年4月會舉行個人畫展，屆時會現身撐學生。徐濤除了會帶學生參賽外，最近亦籌備其模特兒學校明年6月底舉行的「第三屆超級模特兒大賽」。

（即時娛樂）