鄭嘉穎自稱small potato 避談表弟王賢誌申請破產：輪唔到我幫 (21:10)

談到表弟王賢誌申請破產，嘉穎表示比新聞報道早一點收到相關的消息，希望他能順利解決問題。（鍾一虹攝/資料圖片）

鄭嘉穎今天（19日）以大使身分出席保良局聖誕活動，他表示以往透過不同團體助養兒童，亦呼籲大家加入助養行列，讓有需要的小孩得到愛。

談到表弟王賢誌申請破產，嘉穎表示比新聞報道早一點收到相關的消息，希望他能順利解決問題。被問會否出手幫忙？他說：「輪不到我吧！他的家族很大，我只是small potato，未需要到我，屋企人的事不多講了。」

對於吳家樂在主持節目中爆料，指近年頻聽到王賢誌向外借錢，以及不獲王父幫手還債的傳聞，嘉穎說：「我不想多講，相信他經長遠考慮才走這一步，不是簡單的選擇。（會問候他？）相信這時間，每個人都不會想有人插嘴，想有空間。」問他會否跟家族成員食飯做冬？他坦言隨著一些長輩過世，家族關係已變得疏遠，他說：「不是每個家族都這樣嗎？小時候跟媽媽參加家族活動，一年見幾次，到長大後各有家庭便會逐漸散開。」

另外，鄭嘉穎笑言曾帶5歲大仔參與慈善探訪，但他未懂事，只知道20人擠在房內很好玩，要慢慢向他灌輸教育，嘉穎說：「現階段教兒子金錢觀和價值觀，想他辨別到很多事不是用錢買得到，好似愛和家庭就買不到。」

唐詩詠在同區開設麵包店，嘉穎表示新店開張時已恭喜她：「連我都要排隊，證明她成功背後下過不少苦功。（詩詠稱揀麵包不揀愛情？）她自有分數，難得她做到自己喜歡又成功的事。」

（即時娛樂）