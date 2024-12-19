洪嘉豪邀男同學唱《黑玻璃》 讚中六女生表現出色不怯場 (21:30)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於明年1月1日假亞博ARENA舉行。為配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤903DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，舉行「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。

DJ Oscar聯同洪嘉豪日前走訪屯門天主教中學，舉行第4場「我在校園狂歌亂舞」。洪嘉豪及Oscar跟同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，其中一位男同學邀請洪嘉豪在放學後一齊「狂歌亂舞」，洪嘉豪聽罷即興邀請男同學上台合唱《黑玻璃》，全校逾700 多位同學一齊營造燈海，掀起熾熱氣氛。此外，中六女生揀選洪嘉豪的《主角光環》，在原唱者面前表演毫不怯場，台型十足。

屬屯門之友的洪嘉豪指今次校園巡演特別有意義：「大家都知我喺屯門大，我以前都有好多朋友讀呢間學校，好有感覺，好多回憶都返晒嚟。」

洪嘉豪亦享受今次的演出：「即興邀請男同學上台唱《黑玻璃》﹐我覺得同學仔鍾意咁樣一齊玩，可能好過聽我一個喺台上唱歌。成件事雖然有啲瘋狂，但好好玩，真係做到喺校園『狂歌亂舞』！ 」」

對於女同學選唱《主角光環》，洪嘉豪大讚表現出色：「生個女好似佢咁就好啦！佢有少少怕醜，但係可以喺全校700幾人面前唱歌，真係好叻，因為佢喺呢個年紀，已經做到我細個做唔到嘅嘢，佢嘅表演真係令我好感動，所以好想畀多啲鼓勵佢。」

（即時娛樂）