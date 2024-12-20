鍾柔美18歲生日著公主裙酒店開P 談炎明熹缺席沒現身 (15:20)

鍾柔美（Yumi）昨晚（19日）在酒店舉行生日會，與母親、粉絲，張馳豪（Aska）和姚焯菲（Chantel）提早慶祝明天的18歲生日。本身是中菲混血兒的她穿上粉紅色公主裙，按照菲律賓傳統的成人禮儀式，從18位男士手上接過鮮花及吹熄18位女士手持的蠟燭。Yumi表示穿公主裙參加成人禮是其夢想，如今夢想成真，有大個女的感覺，看見粉絲剪輯的成長片段亦非常感動。她說︰「很多人見證了我的成長，我看到眼濕濕，很感動。」

Yumi表示成年後最想學車及獨遊歐洲︰「生日願望是開心、健康、學業進步及自由一點。我喜歡自由自在感覺，18歲後能有多點主見和決定。感情方面就順其自然，我現在專注工作和學業，不急於拍拖，也沒有追求者。」Yumi透露已收到很多禮物，因近日忙於考試，未有時間打開。談到炎明熹（Gigi）未有出席生日會，她說︰「大家各有各忙，我明白的。她能出席，當然開心，未能參加就專注其工作吧﹗她缺席不少派對？在心中。相信我開心，她就開心。她可有傳來祝賀短訊？我的生日未到，大家有保持聯絡。」Yumi透露將北上拍劇，飾演高海寧的年輕版。

張馳豪表示「聲夢」學員能一同成長很難得，希望Yumi開開心心，繼續做喜歡的事。他說︰「我們會一直陪伴她﹗希望『聲夢』能辦畢業旅行，很久之前已有此提議，但大家各有各忙未成事。」

（即時娛樂）