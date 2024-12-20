Dear Jane陳蕾MC洪嘉豪 12華納演出單位2月炸爆舞台 (17:17)

Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、張天賦（MC）、湯令山（Gareth.T）、張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、歸綽嶢（Nancy Kwai）及Gordon Flanders，12位華納歌手將於明年2月15日假亞洲國際博覽館舉行《Katch Our Life WARNER! GO!》演唱會。不同單位歌手將合作演出，MC表示令音樂會好看最重要︰「我同好多同公司嘅歌手都合作過，例如陳蕾、Dear Jane、洪嘉豪，我最想同湯令山試吓，因為佢有好多天馬行空嘅創意，如果成真嘅話會好正，但如果超支就真係要加場先搞得掂。有人問如果呢個騷要跳唱嘅話，我係好需要一個女伴，所以我好誠意邀請陳蕾同我一齊嘅，我哋叫『PC』組！」陳蕾聞言稱公司多創作歌手，沒想過要跳舞演出。她說︰「我冇諗過呢個騷要跳舞，都係得moon同Nancy學過吓。我哋成班同事做過好多School Tour，後台都好熱鬧，大家都係健談嘅人，女仔就傾吓扮靚，男仔就傾第二啲嘢，反而我驚我哋太好傾，本來約好咗傾吓歌單，點知講講吓傾咗另外一啲嘢。」

12演出單位早前集合拍攝演唱會的搞笑版海報，Dear Jane主音阿Tim說︰「係咪都難搞啦，但咁先有火花，我哋計劃將後台搬上前台，畀大家睇到最真實嘅一面，可能淨係『吹水』已經覺得好搞笑。我哋好多歌手都會玩樂器，等呢個歌單整理好之後，再慢慢加啲創意！」洪嘉豪揚言要練好結他，「加入」Dear Jane取代Howie位置。他說︰「我代替咗佢之後，佢梗係負責唱《黑玻璃》啦，但我係完全唔識結他嘅，我點會畀大家估到表演啲咩！其實舊時Dear Jane成日會同同事合唱，但唔知點解我等咗咁耐都等唔到呢支曲，佢哋快手整出嚟玩吓先啦！我知道觀眾唔係期待每個單位唱2、3首歌，係期待大家合體，所以大家放心！」

湯令山與張蔓姿互相吹捧，笑言想與對方合作演出。張蔓姿說：「我好想唱《CHOK》呢首歌，因為呢首歌跳辣身舞應該幾有氣氛！」moon tang想「華納仝人」大合跳， 她還想跟MC合唱：「我未同佢合唱過，所以想試吓！」Zpecial想與「女聲」合作，惟未決定對手。他們表示：「我哋想同Nancy合作，我估佢同Band合作會幾得意，而陳蕾就同Band同台會好型，最好就所有女歌手一齊啦！臨尾叫老闆Gordon Lee上台唱歌，我哋幫手彈、moon負責跳舞，華納家族點可以冇佢呢！」

（即時娛樂）