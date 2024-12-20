鄭伊健怕「留底」不敢玩真人選秀騷︰全程被拍攝會好驚 (18:58)

電影《久別重逢》導演梁禮彥，以及演員鄭伊健及陳卓賢（Ian），將現身明晚（21日）播出的新一集ViuTV節目《爆谷一周》。梁禮彥稱當初構思「蘇昇華」這個角色時，已覺得伊健是不二之選，因為角色必須要對音樂有感受，還要夠善良和有童真；而飾演「蘇昇華」少年版的Ian雖然外表上跟伊健不是十分相像，但2人內裏卻有種神似的地方。伊健亦指看見Ian就像看見以前不說話的自己，有一種原來自己以前就是這樣的感覺。

戲中「蘇昇華」說：「只要畀心機聽，旋律就會來。」現實中Ian亦指自己很多時睡前或吃飯時，腦海會突然出現一些旋律，當刻會立刻記下來。伊健今次為了音樂人這個角色，特別在日本買了結他，就是被太太蒙嘉慧在《呢度住吓嗰度住吓》中平賣給保錡那支，然後跟網上課程學習。戲中的「蘇昇華」感情被動，現實中伊健表示讀書時也屬被動型，中學時期也很想拍拖，但因為沒勇氣，所以只得個「想」字，每次想開口表白時，對方已經走開了。他說︰「所以我很開心拍到檸檬茶這些廣告，將自己做不到的事實踐出來。」Ian則相反，小時候較外向，因參加團隊運動而習慣與人溝通和表達自己，反而愈大愈把自己收藏起來。

談到「蘇昇華」經歷樽頸位，伊健自言遇過好幾次︰「現在對我來說也是樽頸位，因為世界已跟我們熟悉的不同。每次面對樽頸位，我都會問自己：『點解上一次過到嘅？咁即係今次都過到啦！』那就不需要再多想，想得太多也沒有意思。」Ian認為自己年資淺，尚未經歷樽頸位，反而經歷過樽底位。他表示入行後曾有段時期因為不習慣，覺得很多事也很被動，並不是自己努力便可以，所以曾想過放棄不做這行。」兩代男神同樣參加比賽入行，被問到假如當年的自己處於現在，會否參加《全民造星》時，伊健即時耍手表示「不會」，他認為以前嘗試過後便完結，做完也不會有人知道，但現在科技發達，做每件事也會留底，沒完沒了，加上《全民造星》整個過程也會被拍攝，這樣會好驚。

（即時娛樂）