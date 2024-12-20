傳MIRROR明年開騷 楊樂文未收消息 想踏啟德主場館舞台 (20:04)

MIRROR、ERROR、COLLAR、PIX3L、ROVER、陳健安及江海迦（AGA）等，今晚（20日）參與在啟德體藝館舉行的《CHILL เก่ง Music Festival》演出，吸引約5500觀眾入場。眾星下午時現身紅地氈環節，分享首次踏足啟德體藝館的感受。MIRROR受訪時，隊長楊樂文（Lokman）稱要跟泰國歌手合唱泰文歌心情緊張，副隊長江𤒹生（AK）說︰「已練習了數星期，泰文很難學，很難記入腦。部分泰文發音似粗口，可怕鬧出笑話？不知道，我們各自練習，各有水準。」談到在新場地演出，AK表示感覺不錯，希望一切順利。他說︰「機關正常，音響未試真。我們綵排時戴了耳機，現場未有觀眾，待觀眾看後再分享感受。」談到MIRROR明年舉行演唱會的傳聞，Lokman稱未收到消息，如傳聞屬真當然希望能在啟德體育園的5萬人主場館開騷。他笑言︰「有最大試最大，有最好試最好。」

姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）和呂爵安（Edan）剛參與School Tour ，Anson Lo說很好玩︰「第一次做School Tour，幸好不是我一個人，才沒那麼緊張。同學們都會唱我們的歌，很驚喜﹗現場的氣氛很好，很有力量，像開派對。」Lokman表示這次School Tour屬試驗性質，如反應好或會再做。AK透露其母校曾多次邀請返去演出，惟當時受疫情影響而取消。Jeremy說︰「我從前常在學校表演，有機會也想回去演出。」邱士縉（Stanley）被問到會否在School Tour上除衫騷肌時說︰「不是什麼地方也會除衫﹗」Lokman和AK笑言可能老師們想看。Anson Lo 、Ian和姜濤打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，Anson Lo稱平常心面對，有份入圍已很開心，最重要是大家聽他的歌。姜濤感謝樂迷投票，令音樂人更有動力做音樂。談到他如贏得這獎項，成績便追貼陳奕迅和張學友時，姜濤說︰「多謝大家支持，我平常心。」Ian說能打入5強全靠粉絲落區拉票，他預告將出席新戲《久別重逢》謝票活動，希望大家支持電影，不會只買有謝票活動的場次戲票。至於不少粉絲投訴買不到其首張個人專輯，Ian直言很少參與後期決策，但會向公司反映。

ERROR稱在新場地演出的心情興奮和緊張，郭嘉駿（193）說︰「場館加入了很多新設施，後台很舒服，有很多休息室。這個場館最多可容納15000人，可以開四面台。這晚主辦在場中央搭建超大T字台，只開3面，招待5000、6000觀眾，希望拉近歌手與觀眾的距離。香港有新場館是好事，九展拆卸後，缺少了一些中型表演場地。談到跟泰國2人組合Scrubb合唱泰文歌，梁業（肥仔）說︰「我已盡力練泰文，之前沒人聽得明我和保錡唱什麼，幸好Scrubb聽到我們練歌時表現雀躍，相信他們很享受氣氛。今晚其中一個環節會很精彩，似唱卡拉OK，大合唱泰文歌。」193被問到可有教Scrubb廣東話時說︰「廣東話不外乎是粗口，相信他們行走江湖多年，早已學識，不用我們教。」何啟華（Dee）說︰「有些泰文發音也似廣東話粗口。」

江海迦（AGA）透露將在音樂會上與MIRROR成員呂爵安（Edan）、泰國歌手D Gerrard合唱泰文歌︰「我本來有一段獨唱部分，但我不夠時間練習泰文歌詞，就以自創的英文歌詞代替。」AGA說今年忙到各地巡唱及參與音樂節演出，另外又執導新歌MV。她說︰「我明年將推出概念專輯，將14首歌串連成一個故事，我希望拍攝全部歌曲的MV，像拍短片一樣，目前已拍了4首。概念專輯成本很高？多謝公司，做藝術不講錢，但我會控制好成本。」

（即時娛樂）