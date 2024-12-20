張曦雯躋身女主角10強出友誼牌拉票 黎耀祥睇好張振朗登視帝寶座 (21:07)

無綫今天（20日）公布《萬千星輝頒獎典禮2024》各獎項的10強入圍名單，以及今年新增設的「最佳男、女新人」最後5強。張曦雯和蔡潔分別憑《企業強人》和《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》入圍爭視后，張曦雯表示已出動友情牌，請朋友向他們的親友拉票。談到5年前憑《白色強人》奪「飛躍進步女藝員」，今年再憑《企業強人》入圍「最佳女主角」，她說︰「希望今年能同樣以《強人》系列贏得殊榮，拍攝《強人》系列劇集是我的成長史。《企業強人》還有份角逐『最佳劇集』、『最佳電視歌曲』、『最佳男配角』，希望大家都有好成績，會比我得個人獎項更開心﹗我們每人可投3票，我會投給自己、蔡潔及龔嘉欣。」

蔡潔因檔期問題臨時辭演電影《你嫁咗俾隻鬼？》令導演王晶不滿，蔡潔說︰「拍晶哥電影的演員，粒粒都是巨星，我只是小朋友，這次辭演是因為檔期問題。我其實已通知辭演了一段時間，晶哥也知道。要一早通知導演和劇組，讓他們慎重處理及下決定，我不是臨時甩底的﹗我正拍攝其他電影，錯過了演晶哥新片的機會，我覺得很可惜，希望下次有機會參與。」

黎耀祥憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍，與羅子溢、張振朗、譚俊彥等爭視帝。他表示15年前拍第一部《巾幗》，估不到15年後又再拍，這次對拉票及獎項抱平常心，看好張振朗大機會得獎。黎耀祥說：「振朗在《反黑英雄》表現好好，有突破。我們幾年前曾合作拍《拳王》，看到他的演技愈來愈好。長江後浪推前浪，祥哥也被推了去前面。」張振朗呼籲觀眾投完心水一票後，把餘下的2票都投給他，並強調對男主角獎有信心。羅子溢與太太楊茜堯各自有份角逐男、女主角獎，羅子溢說︰「如果我們能一起得獎，畫面會很開心甜蜜。」他又表示會投票給真老婆楊茜堯及假老婆陳自瑤。陳自瑤稱如能打入5強已經好開心，寄望能奪得大灣區或馬來西亞的獎項。

陳懿德分別入圍角逐「最佳女主持」、「最佳女新人」及「飛躍進步女藝員」，成為頒獎禮中獲最多提名的藝員。她稱特別重視只可爭一次的新人獎，呼籲大家集中在新人獎上投票給她。陳懿德說︰「入行3年多，每年也以不同身分參與台慶頒獎禮。我去年開始獲得提名，今年除了女新人獎，很意外還有兩個獎能打入10強，感覺似中大獎！我不知道是否獲公司力捧，希望未來有機會拍劇。」對於被指跟緋聞男友羅天宇早前出席活動時，在暗角位甜蜜互動，陳懿德說︰「當時有其他人在場，我們都熱愛工作謹言慎行，根本沒有接觸，只是標題充滿聯想力。羅天宇是好男仔，我們也努力工作，如果真的拍拖也會低調。」

40歲譚輝智入圍角逐「最佳男新人」獎，他自嘲是「最Senior的Junior」︰「大家想敬老就投我一票﹗我已一把年紀，同台的都是20多歲年輕人。這次入圍，可能是大家想尊重我。我只有輕微信心、重尷尬，如得獎就更尷尬！」

（即時娛樂）