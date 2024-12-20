李爾晨《戀上西沙》首度擔正做性感擔當 何沛珈愛情經歷簡單 (22:35)

李爾晨於無綫音樂特輯《戀上西沙》 首次擔任男主角，戲中與何沛珈及傳被雪藏的炎明熹（Gigi）譜出一段三角關係。李爾晨加入邵氏4年多，32歲的他首次擔正男主角的作品卻波折重重，因拍檔Gigi傳因續約被無綫雪藏，播出時間一改再改，差不多等足一年才現曙光。他說：「1月拍攝，以為6月播，怎料推遲到8月，再推到12月才落實播，第一次主演，我當然希望會播，而不是石沉大海，如不播我真的會幾傷心，幸等的時間不太長，很開心如願以償在今年播出。」

何沛珈與李爾晨首度合作飾演情侶，何沛珈直言自身愛情經歷太簡單，都不能放在角色上，處理愛情亦比較乾脆，從未試過三角關係浪費時間，所以每次演出有關愛情戲份都是靠幻想。音樂特輯中與對方有不少情侶之間的身體接觸，何沛珈說：「平時在公司和他好少見及傾偈，第一次合作就要拍身體接觸的戲，好在他性格比較內向又gentleman，我是愛情擔當，性感擔當則交給了他。」李爾晨稱音樂特輯中飾演角色熱愛滑浪，故要經常上半身赤裸騷肌，很開心首次主演作品便一嘗心願拍攝到愛情題材，他說：「關於愛情題材的劇或電影我都好鍾意，音樂特輯中左右逢源，現實生活中真的未試過，從來都比較清楚，今次有『東張女神』何沛珈，又有『樂壇小天后』Gigi，最初煩惱的難題，是怎樣做才不會得罪兩邊的粉絲。」

二人分享愛情觀，李爾晨表示現階段單身，強調不是刻意單身衝事業，而是未找到適合對象，他說：「遇不到啊！大家有冇好介紹？我覺得愛情和事業是沒有衝突的，但要另一半理解到自己的事業，經常沒有時間陪伴對方，定必要遇到一個很愛自己的人，我亦正等待這個人出現。」何沛珈與緋聞男友阮浩棕一直不肯認愛，堅稱「了解中」 ，她不認為另一半是同行比較易互相理解的原因，她說：「如果一個人夠愛你，一定會理解你的工作。」至於是否擔心破壞粉絲心中的女神形象而不肯認愛？她則說：「我還是希望大家先關注在工作上，演出作品其實都花了很多心血，想大家透過作品認識我，不是透過感情或緋聞而得到關注。」

（即時娛樂）