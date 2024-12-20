CHILL เก่ง Music Festival｜MIRROR與泰國小天后BOWKYLION唱《APT.》 (23:30)

《CHILL Thai Music Festival》今晚在啟德體藝館昨晚舉行，香港MIRROR、ERROR、P1X3L、ROVER、COLLAR、江海迦（AGA）、陳健安及小塵埃，泰國SCRUBB、Jeff Satur、4EVE 、ATLAS、BOWKYLION、D Gerrard及SERIOUS BACON參與演出。大會公布約5500觀眾入場欣賞，原定晚上6時30分開場延遲15分，舞台設計簡單，三面台延伸出「工」字形舞台，只有一個升降台，整體演出大致順利。在泰國組合SERIOUS BACON唱《I don't want to listen》前一度發生喇叭無聲問題，製作人員即時修正。D Gerrard獻唱時音樂遲遲未響起，呆站半分鐘，之後工作人員在他耳邊說話，他說是叫他說點東西，他都不知發生什麼事，然後用廣東話說「我愛你」，又稱心情好興奮，問準備好未？觀眾大叫準備好，他笑說：「我是問隊Band準備好未？」音樂隨即響起。

港泰歌手有不同合作演出，開場由MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生（Anson Kong）聯同ERROR及ROVER打頭陣出場，炒熱氣氛。姜濤與SERIOUS BACON合唱《蒙著嘴說愛你》，姜濤再獨唱《Every Single Time》。盧瀚霆（Anson Lo）與Jeff Satur同台鬥唱鬥型合唱《神隊友》，再獨唱《Mr. Stranger》。MIRROR壓軸與泰國小天后BOWKYLION合唱韓國女團Blackpink成員Rose和Bruno Mars的洗腦歌《APT.》，MIRROR再跳唱《Day 0》及《Hunt You Down》，4小時演出於晚上10時45分完場，原定最後一首全體歌手大合唱歌被刪掉。

（即時娛樂）