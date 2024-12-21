陳慧嫻下月演唱會加開1場 後晚為歌迷送上聖誕禮物 (15:34)

陳慧嫻宣布明年1月21日起於紅館舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》加開26日一場，門票將於後天（23日）公開發售。為答謝歌迷支持，慧嫻後晚將送聖誕禮物給樂迷，在網上播放 《Priscilla Chan The Intimate Live》演唱經典歌曲，更會聯同演唱會音樂總監何丙一起分享心事。她說︰「何丙喺節目入面問我好多從未答過嘅奇怪私密問題，例如佢問我『寧願一世冇高潮定係一日100次』，仲有咩放屁呀、唔沖涼定唔洗頭呀，我都唔記得，只記得大家一齊笑到肚痛。」

談到演唱會籌備，慧嫻表示除了40年來的金曲，還準備了很多環節。她說︰「一定要唱嘅歌、從來未唱過嘅歌，我好努力練緊歌詞同排舞，因為音樂總監何丙嘅編曲非常之咁勁，搞到需要好多舞步，哈哈﹗多謝何丙，大家一定覺得個編曲好正。」

慧嫻希望歌迷能在演唱會上打開手機燈，讓她感受一下這個溫馨場面。她表示︰「我睇人哋啲演唱會，見到歌手叫觀眾開電話燈，一片燈海咁陪住唱歌。咁多年來，我冇試過叫觀眾開燈咁做。我其實好鍾意呢種溫馨、感動場面，好希望開騷嗰日，觀眾會由頭到尾，由第1首歌開始就搖住個電話燈到最後一首歌，咁我可能真係會開心到喊。我知咁搖隻手會好攰，但係我40周年喎，大家做啲嘢啦，當送畀我，哈哈﹗」

（即時娛樂）