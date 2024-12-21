WinWin挑戰泰國大胃王 一口氣食20碗船麵 (17:05)

ViuTV明晚（22日）播出新一集《P1X3L 5G上位計劃》，5G將與網上影片總觀看次數達3億的泰國大胃王Nat進行競食比賽，目標是雙方在30分鐘內食100碗船麵。1個鬥5個的Nat賽前自信地拋下一句「Easy」，展現出大胃王風範。5G打頭陣派出Yoyo和Sica迎戰，Yoyo開戰不久就採取「唔食得都偷得」戰術，想拿走Nat的空碗，惜出手太慢被識破。楊安妮（WinWin）古惑地將大碗的麵換給Nat，還不時跟Nat閒談拖延他的進度。WinWin在比賽上發揮超水準表現，共吃了20碗麵，不負「ViuTV大胃王」的稱號。競食完一輪後，眾人換上傳統泰服遊古城。不過，他們全都腳踏運動鞋，名符其實「觀音頭，掃把腳」。他們遊覽完後，要來一場追車搶答問題遊戲，成功答中才可上車。

經歷無數考驗後，P1X3L及5G終於迎來終極行程，到泰國電視台錄影節目。他們除了演唱泰文版《逆行星》，還接受泰國主持人訪問。訪問以英語進行，眾星應主持要求即場合唱了一句泰文歌，雖然只是短短一句共有6個泰文字的歌詞，主持也聽不明白。訪問尾聲時，George突然肚痛想去洗手間，所以不停催促眾人說話快一點，場面搞笑﹗眾人回港後一同觀看當日的錄影，才發現整個訪問會原汁原味地播出，完全沒經過剪輯，驚訝之餘亦自覺不失為一次很好的經驗。

（即時娛樂）