翁子光爆劉青雲谷祖琳演親熱戲冇猶豫 主動要求認真拍 (17:57)

劉青雲、谷祖琳主演電影《爸爸》導演翁子光近日接受商台《星光背後》訪問，分享首次與劉青雲合作的過程，亦剖白了當年《踏血尋梅》爭最佳電影敗給《十年》的感受。他在節目中還披露了《風再起時》被「冷處理」兩年的經過，稱對這部片的失望不在於票房。

《爸爸》籌備10年，等了劉青雲2年才開拍。翁子光被問到非劉青雲不拍的原因時說：「劉生成個人有種隨意嘅感覺，佢唔會好緊張自己形象。佢喺電視劇《孖仔孖心肝》可以好市井，但電影上好似無見過佢市井嘅角色。我唔知邊度嚟嘅使命，好想同佢合作，想將市井感覺嘅劉青雲呈現畀觀眾睇。」翁子光稱最初以為劉青雲對接拍他的電影有猶豫，因為他過往多數拍熟識導演的戲，少跟新導演合作。翁子光續說︰「拍完《爸爸》後，我同青雲講『啲人話好難搵你合作』，佢就話『其實唔係㗎，你睇吓我都接咗你嘅戲啦，你幫我宣傳吓啦，其實可以搵我拍戲㗎』。」

談到《爸爸》的劇本吸引到劉青雲，翁子光透露︰「我都係循正常途徑搵佢經理人，佢經理人畀少少貼士我，叫我將劇本打印出嚟整到靚靚咁，畀佢好似睇小說咁。」至於劉青雲在戲中的露股牀上戲，翁子光表示男、女主角均沒猶豫︰「一啲猶豫都無，最初劇本冇形容得咁仔細，係谷祖琳同劉青雲要求認真拍，佢哋差唔多同一時間同我講呢場戲，都係話唔可以輕輕鬆鬆借位求其拍。我哋部戲好有真實感，所以呢場戲係有挑戰性，係難，但佢哋都願意主動拍得再深入啲。」

翁子光執導的2015年電影《踏血尋梅》助郭富城再封影帝，他表示《踏》片的劇本早在電影上映前5年已寫好，因與首位投資者意見不合而擱置。翁子光說︰「2011年好早已經有公司睇中，傾好搵郭富城演出、杜可風做攝影，但我當時係新導演，年少氣盛，同投資方溝通上處理得唔好，令套戲擱置咗一次。我當時唔肯妥協，最初部戲叫《踏雪尋梅》更加文藝，老闆就話部戲喺旺角上唔到，更有人提議叫《人肉私鐘妹》，嬲到我成晚瞓唔着，好唔尊重個角色！我話叫呢個戲名都唔可以係中環地方上喎，有好多呢啲磨擦。」數年後，美亞的李國興落實投資，翁子光成功開拍《踏血尋梅》。《踏》片在《第35屆香港電影金像獎》贏得7個獎，卻在「最佳電影」上輸給《十年》。翁子光強調沒有不開心︰「我有睇呢部電影，係一部好嘅電影。我輸咗畀一部好嘅電影，仲有咩可以講呢？」

《踏》片為翁子光打開內地市場，獲邀執導郭富城及梁朝偉主演，製作成本2億的合拍片《風再起時》，惟電影拍完後等了兩年才上映，內地票房不足5000萬。翁子光說︰「我由細到大都想拍華探長磊樂同南江嗰個時代嘅香港，最初都好順利，可以同老拍檔郭富城合作，梁朝偉因為好鍾意《踏血尋梅》，所以好榮幸可以搵到佢合作。電影拍好2年至上映，唔關任何演員事，因為當時香港社會有好多變化事件，一路等咗幾年都好似未適合上映。有啲人就話，問題唔係套戲，係香港個環境，要睇定啲先。」

《風》片於2023年上映，翁子光收到影迷及身邊朋友對他拍這電影的負面聲音︰「我非常失望，但唔係對於票房，一部電影就好似我親生仔咁，就係代表我。一開始觀眾覺得我好香港仔，好似代表一啲聲音，但呢部戲上映後，對我印象一掃而空，大家會一面倒攻擊我，我有朋友亦變得好陌生，呢個先係我最唔開心。」翁子光強調只要有題材讓他感有興趣，他就會去拍。對於電影創作上的不能觸及紅線，他說︰「我後生時會企硬，但依家認為創作有唔同表達方法，伊朗都有電影拍到啦！」

（即時娛樂）