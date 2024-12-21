許冠文自詡唱得又跳得 卻遭周梁淑怡勸退 黃百鳴︰誤判 (18:23)

許冠文（Michael）今天（21日）出席電影《誤判》謝票活動，同場還有出任該片監製的黃百鳴。《誤》片口碑及內地優先場成績不錯，黃百鳴稱有信心該片能在內地收過億。許冠文希望能有50億票房，他笑說︰「黃百鳴想撮合我和甄子丹合作，我本以為開拍《葉問5》，我有跳舞底子，應該打得好看﹗我最初以為能演奸角，與甄子丹對打，豈料我的角色原來是法官，有點失望﹗我曾要求加一場打戲給我，但這部片是甄子丹做導演，所以最後沒成事。」Michael自言唱得又跳得，當年曾跟胞弟許冠傑合唱。他說︰「我們一起主持《雙星報喜》，我在節目中唱了幾次歌後，當時的高層周梁淑怡就勸我只搞笑就好，唱歌就交給阿Sam負責。」

黃百鳴翻唱張天賦（MC）歌曲《記憶棉》的短片熱爆，他被問到可考慮組男團時說︰「我唱歌只是玩票性質，疫情時的娛樂場所都關閉了，我就開了一間Band房自娛。許冠文在沒有觀眾的情况下唱得好聽又生猛，所以我認為周梁淑怡是『誤判』﹗」Michael指黃百鳴很有生意頭腦，大部分電影投資都賺錢，相信做生意的天分應比唱歌高。《破‧地獄》的內地票房收過億，他希望香港電影能繼續保持高質素，年輕導演多拍認真的新題材，吸引內地觀眾入場。黃百鳴透露甄子丹原計劃開拍《葉問5》或《導火線2》，最終選擇了《誤判》。他說︰「甄子丹最初擔心題材是否較冷門，但我認為現在的觀眾要求新鮮感，打戲之外，故事性也很重要。」

（即時娛樂）