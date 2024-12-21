爸爸｜谷祖琳感激劉青雲給予肯定︰他令我相信自己的演技 (23:00)

谷祖琳（小谷）在電影《爸爸》中飾演劉青雲的太太金燕，戲分不多卻演出與主角阮永年（劉青雲飾）之間的濃濃愛意。小谷感謝青雲在她疑惑時給予鼓勵和肯定。「每當疑惑自己是否演得太過平淡時，他都會說『得嘅，夠啦』，還反問我是否不相信他。他真的很有經驗，知道什麼是足夠。從來沒人跟我這樣說過﹗我一直都是亂踫亂撞，青雲令我相信自己的演技，不再疑惑﹗」

金燕出現的場面都是阮永年的重要時刻，小谷笑言製作費有限，事前沒錢也沒有時間約青雲見面培養感情，連拍牀戲前也沒特別溝通，埋位就演。「劇情循序漸進道出我和青雲由拍拖到結婚，再為人父母仍深愛着對方。導演翁子光說電影不是三級，是阿婆都能看的溫情片，非賣弄色情。我知道是二級後更沒顧慮，沒跟導演傾細節，放心交給他處理。」小谷讚導演把這場戲交代得很好，利用剪接手法把阮永年失去太太後召妓時的矛盾呈現出來。「內心百般情緒，是憎恨？內疚？可憐？還是思念太太，想抑壓但仍是按捺不住，一瞬間爆發出來，又發神經又哭後出現這幕。青雲這場戲真的很經典﹗」

《爸爸》改編自2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」，小谷表示導演翁子光是奇案專家，拍奇案可能更收得、 更得心應手。「他做資料蒐集時訪問了原型人物，發現爸爸更值得探討。他深深被原型人物感動，所以得出這個『爸爸』，透過電影帶出這個病的信息，希望大家對思覺失調患者提供更多支援。」小谷的兩個女兒分別12歲和10歲，她說自己及兩女的情緒也沒問題，大家如朋友般相處，無所不談。「由她們小時候開始，我就告訴她們無論發生什麼事，家庭都是最強後盾。我沒有望子成龍的心態，要她們得到什麼成績及學到幾多，最重要是她們喜歡和心甘情願，這樣才會用心學習。『劇本』已寫好，不是勉強就可以改變。」

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（即時娛樂）