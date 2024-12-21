古天樂提早聖誕前宣傳賀歲片 想行花市睇煙花谷票房 (20:10)

古天樂（古仔）、梁詠琪（Gigi）、王丹妮、周秀娜、伍允龍、胡子彤、張文傑、陳湛文及楊詩敏（蝦頭）等，今天（21日）出席賀歲片《臨時決鬥》宣傳活動。古仔和Gigi在活動上與400粉絲分成兩組「猜皇帝」，有粉絲玩完後不願落台，情况有點混亂，古仔立即作出呼籲，提醒眾人注意安全。《臨》片明年1月28日（年廿九）才上映，古仔稱非常重視這部戲，因此提早宣傳，但未決定會否在開畫當日拉隊謝票。他說︰「我當日很忙，大掃除、拜神、吃團年飯，等公司安排，我盡量配合。我每年只在年初一至年初三放假，要初四才再出動宣傳。」

談到票房信心，古仔稱最重要是觀眾看得開心。他被問到可有信心票房過億時「嘩」了一聲，並表示「吓吓都講破億」。他不敢談《臨》片可破《破‧地獄》成績，認為這部戲在農曆年上映，最重要是大家看得開心，不敢估計票房數字，總之愈多愈好。Gigi說︰「向好方面想，希望票房能過億﹗」兩人被問到有什麼新招谷票房時，笑言不派利市、不謝票。古仔提議一起逛花市、看煙花，把自己平日不做的事一次過完成。他說︰「我已10幾20年沒行花市，煙花則留在家裏看。」Gigi得知古仔安坐家中就能看到煙花匯演時一臉羨慕，古仔更正︰「我是看電視直播﹗」Gigi談到日前入場觀看劉德華演唱會，聽到他唱電影《烈火戰車》主題曲時，自己忍不住眼泛淚光。她說︰「我19歲時拍攝這部電影，勾起很多回憶，很感動﹗」

王丹妮早前患上急性胃炎，要入院打針止痛止嘔。她表示幸好丈夫羅孝勇剛好趁學校假期回港，可以照顧她。王丹妮說︰「他日內會看《焚城》，也期待看我在《臨》片中的打戲，說想看我打到什麼程度。他說等我康復後，跟我切磋一下功夫。」伍允龍說︰「我曾跟羅孝勇切磋，他的功夫不錯，王丹妮根本不是其對手。」伍允龍在《臨》片跟古仔有對打戲，他說這次搞笑居多︰「很開心有機會讓我搞笑，我很少演搞笑角色。」周秀娜拍攝時右腳受傷，縫了5針，傷口位置仍貼上膠布。她說︰「傷口已拆線，但有疤痕，所以一直貼去疤膠布。」王丹妮讚周秀娜為人硬淨，導演未Cut機，她也絕不叫痛。

（即時娛樂）