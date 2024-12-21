MIRROR突襲快閃中學 獻唱兼玩遊戲與700師生預祝聖誕 (22:28)

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及呂爵安（Edan）聯同ERROR隊長梁業（肥仔）及樂隊ROVER昨日突襲快閃現身一所中學，與700位師生見面，活動中他們除獻唱歌曲外，更與同學玩遊戲，預祝聖誕。

同學不知他們會出現，所以見到肥仔擔任司儀時十分興奮，ROVER率先表演歌曲《男孩子不要流淚》及《陪我一路漫遊》，並與同學組隊玩「體能challenge」，於一分鐘內鬥做最多下sit up。肥仔接著跳唱作品《Lady Killa》，招牌式Chok爆舞技，贏得全場熱烈掌聲。

最後登場有「Strawberry小組」姜濤、Anson Lo、Edan與Jeremy，掀起活動高潮，全場陷入瘋狂狀態。4子先唱《Strawberry Love》，然後請老師及同學上台組隊玩「大電視」遊戲，有老師帶來應援紙扇，吸引到Edan的注意請上台參與遊戲。玩遊戲時，Jeremy表現精靈秒殺問題，跟同學甚合拍。勝出者得到各成員的簽名卡。4子分別唱出solo單曲，Jeremy唱《Closer》，到姜濤演繹《Master Class》時，他在音樂過場時技癢跳起舞來，引得全場尖叫。隨後Anson Lo接棒唱出《Hey Hey OK!》， 台下師生全場大合唱，更跟著跳「Hey Hey OK」舞步。Edan送上《E先生連環不幸事件》，也令師生陶醉。同學們大喊安歌，他們再唱出《IGNITED》，最後跟肥仔及ROVER齊集台上，與全場大合照，結束快閃活動。

事後，眾人均表示已很久沒有走入校園，這次來到中學演出很開心，勾起不少學生時代的記憶，很懷念中學生活。MIRROR、ERROR及ROVER預告於明年將會參與更多校園活動。

（即時娛樂）